Адвокат рассказал о методах обмана в социальных сетях

Интернет-мошенники используют в своих целях прежде всего ту информацию, которую пользователи соцсетей раскрывают сами. Об этом сайту aif.ru рассказал адвокат Алан Шавлохов.

По его словам, у мошенников есть возможность узнать настоящие имена пользователей, фотографии детей и родных, дач, собак, информацию об образовании, свежие селфи с подписями, в которых говорится, кто и где в настоящее время путешествует.

«Есть и список друзей, и круг интересов. А уж подделать в фотошопе изображение банковской карты с нужным именем, но счетом мошенников — легче легкого», — отметил специалист.

Адвокат добавил, что вычислить злоумышленников можно, задав вопрос, ответ на который может быть известен только знакомым: любимый суп детства, этаж проживания, отчество бабушки, на что аллергия. В этом случае у мошенника крайне мало шансов найти правильный ответ.

13 июля сообщалось, что правоохранители рассказали о новом методе обмана людей в интернете, которым сейчас активно пользуются мошенники.