Прямой эфир

Адвокат рассказал о методах обмана в социальных сетях

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Интернет-мошенники используют в своих целях прежде всего ту информацию, которую пользователи соцсетей раскрывают сами. Об этом сайту aif.ru рассказал адвокат Алан Шавлохов.

По его словам, у мошенников есть возможность узнать настоящие имена пользователей, фотографии детей и родных, дач, собак, информацию об образовании, свежие селфи с подписями, в которых говорится, кто и где в настоящее время путешествует.

«Есть и список друзей, и круг интересов. А уж подделать в фотошопе изображение банковской карты с нужным именем, но счетом мошенников — легче легкого», — отметил специалист.

Адвокат добавил, что вычислить злоумышленников можно, задав вопрос, ответ на который может быть известен только знакомым: любимый суп детства, этаж проживания, отчество бабушки, на что аллергия. В этом случае у мошенника крайне мало шансов найти правильный ответ.

13 июля сообщалось, что правоохранители рассказали о новом методе обмана людей в интернете, которым сейчас активно пользуются мошенники.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Россиян предупредили о мошенниках на YouTube
«Роскачество» рассказало о признаках телефонного мошенничества

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017