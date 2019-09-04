Прямой эфир

Эксперт назвала методы защиты от мошенников в соцсетях

0
Фото: РИА Новости/Наталья Селиверстова
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В качестве профилактики следует всегда выходить на личный контакт с человеком и уточнять, действительно ли ему нужна помощь, о которой он просит в соцсетях. Об этом в эфире НСН рассказала эксперт по интернет-коммуникациям Анна Федорова.

По мнению специалиста, при получении в соцсетях сообщений от друга с просьбой о помощи следует перезвонить ему и лично уточнить, действительно ли это так, поскольку его могли взломать злоумышленники.

«И всем стоит рассказать своим родственникам и людям старшего возраста, которые взрослели, когда ничего такого не было, о том, что не надо на такие вещи сразу вестись, а лучше переспрашивать», — добавила специалист.

Ранее 4 сентября замначальника департамента информационной безопасности Центробанка Артем Сычев в интервью газете «Известия» рассказал, как мошенники, получая доступ к странице жертв в соцсетях, начинают публиковать посты от их имени с призывом, в частности, оказать материальную помощь.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Facebook подала в суд на двух разработчиков приложений
Адвокат рассказал о методах обмана в социальных сетях

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019