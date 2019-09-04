Эксперт назвала методы защиты от мошенников в соцсетях

В качестве профилактики следует всегда выходить на личный контакт с человеком и уточнять, действительно ли ему нужна помощь, о которой он просит в соцсетях. Об этом в эфире НСН рассказала эксперт по интернет-коммуникациям Анна Федорова.

По мнению специалиста, при получении в соцсетях сообщений от друга с просьбой о помощи следует перезвонить ему и лично уточнить, действительно ли это так, поскольку его могли взломать злоумышленники.

«И всем стоит рассказать своим родственникам и людям старшего возраста, которые взрослели, когда ничего такого не было, о том, что не надо на такие вещи сразу вестись, а лучше переспрашивать», — добавила специалист.

Ранее 4 сентября замначальника департамента информационной безопасности Центробанка Артем Сычев в интервью газете «Известия» рассказал, как мошенники, получая доступ к странице жертв в соцсетях, начинают публиковать посты от их имени с призывом, в частности, оказать материальную помощь.