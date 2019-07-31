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Twitter заблокировал аккаунт посольства РФ за критику «Белых касок»

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Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
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Страница российского посольства в Сирии в сервисе микроблогов Twitter оказалась заблокирована. Предположительно, администрация соцсети приостановила доступ к аккаунту из-за критики в адрес неправительственной организации «Белые каски».

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«Полиция мысли уже здесь — Twitter заблокировал аккаунт посольства России в Сирии после публикации обоснованной критики «Белых касок», цитируя данные Минобороны РФ», — сообщила российская дипмиссия в ЮАР в Twitter 30 июля.

В твите отмечается, что аккаунт посольства в Сирии не был верифицирован (процедура подтверждения подлинности администрацией соцсети), что «лишь доказывает, что «обычным» страницам запрещено высказывать иное мнение».

По состоянию на 14:00 профиль с адресом @rusembsyria отключен.

Как пишет «РИА Новости», начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской сообщил о начале боевиками кампании по дискредитации России в Идлибской зоне деэскалации, причем информацию распространяют именно «Белые каски» — организация снимает постановочные ролики об «ударах ВКС РФ по гражданским объектам». О готовящейся дезинформации в середине июля предупреждал источник агентства, уточняя, что за подготовкой фейков стоят спецслужбы США и Великобритании.

Одно из первых фейковых сообщений «Белые каски» распространили 22 июля — о якобы совершении российскими ВКС ударов по рынку в Маарет-ан-Нумане. Минобороны России информацию опровергло.

«Белые каски» — организация, действующая на территориях, подконтрольных сирийской оппозиции. Целью деятельности названо оказание медицинской помощи населению и спасение мирных жителей, пострадавших в ходе боевых действий. Организацию неоднократно обвиняли в распространении ложной информации.

Так, в апреле 2018 года «Белые каски» заявили, что в городе Дума было применено химоружие. Страны Запада обвинили в атаке президента Сирии Башара Асада и нанесли ракетный удар по объектам инфраструктуры, где якобы производилось и хранилось химоружие. Россия назвала приведенные в доказательство кадры постановочными, а в феврале 2019 года инсценировку химатаки подтвердилпродюсер Би-би-си Риам Далати.

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