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Совбез Турции заявил о намерении создать зону безопасности в Сирии

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Фото: TASS/Zuma
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Турция намерена создать зону безопасности на севере Сирии вдоль своих границ. Об этом по итогам заседания сообщил Совет национальной безопасности страны.

Согласно распространенному коммюнике, в рамках обеспечения безопасности границы Стамбул заявил о решимости приложить все возможные усилия для создания мирного коридора, пишет ТАСС.

Кроме того, в Совбезе отметили, что позиция Турции основана на стремлении обеспечить мир и стабильность в регионе, а также направлена на защиту вытекающих из норм международного права законных интересов страны.

24 июля министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что переговоры Турции и США по вопросу создания зоны безопасности в Сирии не увенчались успехом. Стороны не смогли достичь договоренности.

Ранее в июле глава МИДа Турции уже говорил о готовности к новой операции в Сирии. Тогда он заявил, что военное вмешательство возможно, если не будет установлена зона безопасности и если с территории Сирии будут исходить «разного рода угрозы».

Турецкие вооруженные силы провели в сирийской провинции Алеппо военную операцию «Щит Евфрата», которая продолжалась с августа 2016 по конец марта 2017 года. 20 января 2018 года Турция начала военную операцию «Оливковая ветвь» в пограничном сирийском районе Африн. Такое решение было принято после заявления США о создании в Сирии «сил безопасности границы», сформированных из курдов.

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