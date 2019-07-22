Чавушоглу заявил о готовности Турции к новой операции в Сирии

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил о готовности Анкары провести новую военную операцию в Сирии в случае необходимости.

«Мы очень решительно настроены в вопросе проведения операции к востоку от реки Евфрат», — цитирует министра ТАСС в понедельник, 22 июля.

По его словам, военное вмешательство возможно, «если в Сирии не будет установлена зона безопасности, «и в нашу сторону продолжат исходить разного рода угрозы».

При этом Чавушоглу также выразил надежду на прогресс в вопросе создания зоны безопасности на севере Сирии.

Ранее сообщалось, что 22–23 июля делегация от США во главе со спецпредставителем страны по Сирии Джеймсом Джеффри проведет в Анкаре переговоры по ситуации в Сирии. Основными темами будут решение проблем безопасности Турции, выполнение странами резолюции 2254 СБ ООН по «урегулированию сирийского конфликта», а также обсуждение борьбы с террористической группировкой ИГ (запрещена в РФ).

Турецкие вооруженные силы провели в сирийкой провинции Алеппо военную операцию «Щит Евфрата», которая продолжалась с августа 2016 по конец марта 2017 года. 20 января 2018 года Турция начала военную операцию «Оливковая ветвь» в пограничном сирийском районе Африн. Такое решение было принято после заявления США о создании в Сирии «сил безопасности границы», сформированных из курдов.