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Делегация США прибыла в Турцию для переговоров по Сирии

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Фото: Global Look Press/Li Muzi
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Делегация от Соединенных Штатов во главе со спецпредставителем страны по Сирии Джеймсом Джеффри прибыла в Турцию для проведения 22–23 июля переговоров по ситуации в Сирии. Об этом говорится в заявлении Госдепартамента США, опубликованном в воскресенье, 21 июля.

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Отмечается, что основными темами переговоров будут решение проблем безопасности Турции, выполнение странами резолюции 2254 СБ ООН по «урегулированию сирийского конфликта», а также обсуждение ведения борьбы с террористической группировкой «Исламское государство» (запрещено в РФ. — Ред.).

12 июля начались поставки российских зенитных ракетных систем С-400, которые предположительно продлятся до апреля 2020 года. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал сделку с Россией важнейшим соглашением в современной истории страны и выразил надежду на организацию совместного производства систем ПВО.

16 июля президент США Дональд Трамп заявил, что не продаст Турции истребители-бомбардировщики F-35, поскольку страна согласилась на покупку российских С-400. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал отказ США от поставок истребителей грабежом. По его словам, Турция уже заплатила за истребители $1,4 млрд и четыре самолета уже поставлены.

20 июля издание The Times написало, что приобретение Анкарой С-400 поставило альянс НАТО в состояние глубокого кризиса.

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