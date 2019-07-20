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Турция и США обсудили ситуацию с С-400 и F-35

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Фото: TAСС/Zuma
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Госсекретарь США Майкл Помпео и глава министерства иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию вокруг российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400, а также американских истребителей F35. Об этом в субботу, 20 июля, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в турецком внешнеполитическом ведомстве.

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«Стороны обсудили ситуацию вокруг С-400 и F-35, ситуацию в сирийских Манбидже и Идлибе, а также вопросы создания зоны безопасности в Сирии», — уточнили в МИДе.

18 июля президент США Дональд Трамп на встрече с премьером Нидерландов Марком Рютте заявил, что правительство Соединенных Штатов изучает целесообразность введения односторонних санкций в отношении Турции в связи с покупкой ею у России ЗРК С-400.

17 июля замглавы Пентагона по вопросам закупок Эллен Лорд заявила, что Вашингтон решил исключить Турцию из программы по созданию истребителей F-35, которые Анкара планировала закупить. По ее словам, участие республики в проекте будет полностью прекращено к марту 2020 года.

Турецкая сторона производила более 900 компонентов новейшего истребителя пятого поколения, теперь их выпуском в основном будут заниматься Соединенные Штаты с возможностью в дальнейшем подключения к процессу других стран.

Как пишет Reuters, потери восьми турецких фирм, которые занимались производством комплектующих, составят около $9 млрд.

16 июля президент США Дональд Трамп заявил, что не продаст Турции истребители-бомбардировщики F-35, поскольку страна согласилась на покупку российских С-400. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал отказ США от поставок истребителей грабежом. По его словам, Турция уже заплатила за истребители $1,4 млрд и четыре самолета уже поставлены.

Поставки российских ЗРК в Турцию начались 12 июля и предположительно продлятся до апреля 2020 года. Эрдоган назвал сделку с Россией важнейшим соглашением в современной истории страны и выразил надежду на организацию совместного производства систем ПВО.

Москва и Анкара заключили договор о поставках ЗРК С-400 в 2017 году, после чего США выступили против сделки и стали угрожать Анкаре санкциями за приобретение российского вооружения. Однако турецкая сторона от договора не отказалась. По мнению Эрдогана, НАТО «должна быть счастлива», что Турция закупает С-400, потому что благодаря этому Североатлантический блок становится сильнее.

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