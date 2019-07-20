The Times узнала о кризисе в НАТО из-за покупки Турцией С-400

Приобретение Анкарой российских зенитно-ракетных систем С-400 привело к крупнейшему за последние десятилетия кризису в НАТО. Об этом пишет The Times со ссылкой на источники в высших кругах власти США.

Издание напоминает, отношения между Вашингтоном и Анкарой еще сильнее испортились после того, как администрация Дональда Трампа официально отменила продажу истребителей F-35 в ответ на решение президента Турции Реджепа Эрдогана купить российские С-400, несовместимые с вооружением НАТО.

Собеседники газеты отмечают, что как только Турция примет на вооружение российские комплексы, она больше не будет полноценным членом системы противоракетной обороны НАТО.

Как заявил генерал Джек Кин, бывший заместитель начальника штаба армии США и независимый советник Трампа, покупка систем С-400 открыто бросает вызов внутреннему уставу НАТО.

По предположению бывшего высокопоставленного сотрудника Пентагона и посла в Турции Эрика Эдельмана, начинающийся серьезный кризис в отношениях между Вашингтоном и Анкарой станет «глубоким и продолжительным». Бывший дипломат отметил, что Турция уже некоторое время назад перестала быть надежным союзником НАТО, при этом у альянса нет механизма для «исключения плохих союзников», передает RT.

Поставки С-400 в Турцию начались 12 июля и предположительно продлятся до апреля 2020 года. Эрдоган назвал сделку с Россией важнейшим соглашением в современной истории страны и выразил надежду на организацию совместного производства систем ПВО.

16 июля президент США Дональд Трамп заявил, что не продаст Турции истребители-бомбардировщики F-35, поскольку страна согласилась на покупку российских С-400. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал отказ США от поставок истребителей грабежом. По его словам, Турция уже заплатила за истребители $1,4 млрд и четыре самолета уже поставлены.