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Помпео выразил главе МИД Турции разочарование из-за покупки С-400

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Фото: TASS/Zuma
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Госсекретарь США Майк Помпео в телефонном разговоре с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу в субботу, 20 июля, «выразил разочарование» в связи с покупкой Анкарой российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400, говорится в сообщении Госдепа.

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«Госсекретарь выразил глубокое разочарование тем, что Турция приобрела российские зенитно-ракетные комплексы С-400», — цитирует «РИА Новости» письменное заявление официального представителя Госдепа Морган Ортагус.

Ранее в субботу сообщалось, что Помпео и Чавушоглу в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию вокруг российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400, а также американских истребителей F35.

Поставки С-400 в Турцию начались 12 июля и предположительно продлятся до апреля 2020 года. Эрдоган назвал сделку с Россией важнейшим соглашением в современной истории страны и выразил надежду на организацию совместного производства систем ПВО.

16 июля президент США Дональд Трамп заявил, что не продаст Турции истребители-бомбардировщики F-35, поскольку страна согласилась на покупку российских С-400. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал отказ США от поставок истребителей грабежом. По его словам, Турция уже заплатила за истребители $1,4 млрд и четыре самолета уже поставлены.

Москва и Анкара заключили договор о поставках ЗРК С-400 в 2017 году, после чего США выступили против сделки и стали угрожать Анкаре санкциями за приобретение российского вооружения.

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