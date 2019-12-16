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Физкультурно-оздоровительный комплекс построят в Уфе к концу 2021 года

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Контракт на строительство спорткомплекса в Зеленой Роще Уфы получит компания «Дортрансстрой». По информации «Коммерсантъ-Уфа», стоимость работ составляет 446,5 млн рублей.

Речь идет о создании физкультурно-оздоровительного центра ДЮСШ по гимнастике на углу улиц Авроры и Рабкоров. Там будет тренажерный зал, сертифицированный соревновательный зал для международных соревнований, гостиница и реабилитационный центр.

«Дортрансстрой» во время аукциона предложил снизить начальную стоимость контракта на 17,5%. Комплекс нужно сдать к концу ноября 2021 года, отмечает «МедиаКорСеть».

Зеленая Роща — историческое название юго-восточной части города Уфы. Иногда местные жители называют ее просто «Зелёнка».

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