Физкультурно-оздоровительный комплекс построят в Уфе к концу 2021 года
Контракт на строительство спорткомплекса в Зеленой Роще Уфы получит компания «Дортрансстрой». По информации «Коммерсантъ-Уфа», стоимость работ составляет 446,5 млн рублей.
Речь идет о создании физкультурно-оздоровительного центра ДЮСШ по гимнастике на углу улиц Авроры и Рабкоров. Там будет тренажерный зал, сертифицированный соревновательный зал для международных соревнований, гостиница и реабилитационный центр.
«Дортрансстрой» во время аукциона предложил снизить начальную стоимость контракта на 17,5%. Комплекс нужно сдать к концу ноября 2021 года, отмечает «МедиаКорСеть».
Зеленая Роща — историческое название юго-восточной части города Уфы. Иногда местные жители называют ее просто «Зелёнка».