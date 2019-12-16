Для взломавших электронные системы РЖД хакеров попросили до 15 лет колонии

Гособвинение запросило для фигурантов уголовного дела, которые занимались взломом электронных систем РЖД и S7 и фиктивным возвратом билетов, от 10 до 15 лет колонии.

«В ходе прений сторон прокурор попросил приговорить Максима Матюшева к 15 годам лишения свободы, Андрея Жданова — к 13 годам, а Кирилла Кулабухова — к 10 годам колонии с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Приговор будет оглашен в 12:30 мск 23 декабря», — сообщила ТАСС пресс-секретарь Басманного суда Москвы Ирина Морозова.

Отмечается, что по делу о мошенничестве с железнодорожными билетами обвиняются 29 человек. Участники банды вели активную деятельность в 2013–2014 годах. Они бронировали дорогие билеты через интернет, не платили за них или вносили минимальную сумму, а затем сдавали их через кассы, получая наличные.

Раскрывшая преступления хакерской группы старший следователь по особо важным делам Евгения Шишкина была убита возле своего дома в Подмосковье 10 октября 2018 года.

Предполагаемого убийцу Шишкиной задержали 7 марта в Санкт-Петербурге, днем позже суд арестовал его. В тот же день был задержан 17-летний юноша, который, по версии следствия, выступил посредником в преступлении. Ему предъявили обвинения в подстрекательстве к убийству.