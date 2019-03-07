Задержан предполагаемый убийца следователя Шишкиной

В Санкт-Петербурге задержан предполагаемый исполнитель убийства следователя Евгении Шишкиной. Это 18-летний Абдулазиз Абдулазизов. По информации РЕН ТВ, его задержали на съемной квартире.

Также задержан 17-летний житель Петербурга, выступивший посредником в преступлении. Его имя следствие не называет, сообщает ТАСС.

В ноябре сообщалось о задержании в Грузии российского хакера Ярослава Сумбаева, которого называли главным подозреваемым в организации преступления. Помимо дела, которым занималась Шишкина, он находился в розыске за мошенничество.

Раскрывшая преступления хакерской группы старший следователь по особо важным делам Евгения Шишкина была убита возле своего дома в Подмосковье 10 октября 2018 года. Она расследовала дело банды, которая занималась мошенничеством с железнодорожными билетами. Группировка бронировала дорогие билеты через интернет, не платила за них или вносила минимальную сумму, а затем сдавала их через кассы, получая наличные. По этому делу были привлечены 22 человека. Часть из них осуждена, часть находится под арестом, часть — в бегах.