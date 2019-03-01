Источник сообщил о задержании мэра Чебаркуля

Главу Чебаркульского городского округа Челябинской области Сергея Ковригина задержали в пятницу, 1 марта, на рабочем месте. Об этом сообщил источник в силовых структурах региона.

«Да, у нас [есть] информация о задержании», — приводит ТАСС слова источника.

Ранее сообщалось, что в начале февраля в администрации Чебаркуля проходили обыски, однако тогда Ковригин опроверг эту информацию.

Ковригину вменяется превышение должностных полномочий при выводе сетей канализации в связанные с сотрудниками мэрии частные фирмы. Чиновника также подозревают в мошенничестве в особо крупном размере в связи с хищением средств при покупке детского сада, передает телеканал «360».

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский заявил ранее, что готов инициировать отставку мэров Златоуста и Чебаркуля Вячеслава Жилина и Сергея Ковригина, если подтвердятся претензии силовиков, напоминает НСН.

В пресс-службе отделения «Единой России» сообщили, что членство мэра Чебаркуля в партии будет приостановлено.

Сергей Ковригин родился в Чебаркуле 14 мая 1978 года. В 2009 окончил ЮУрГУ. С августа 2010 года работал начальником управления социальной защиты населения Чебаркуля, в 2014 году начал исполнять обязанности замглавы города по коммунальному хозяйству. В должность главы Чебаркуля вступил 7 декабря 2015 года.

В мае 2017 года бывшего заммэра Чебаркуля Челябинской области Алексея Сафонова признали виновным в коррупции. Суд назначил ему наказание в виде девяти лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима и штрафа в размере 11,1 млн рублей.