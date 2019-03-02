В Москве мужчина убил жену и сына

Мужчина попытался покончить с собой после убийства жены и сына в Москве. Следователи возбудили уголовное дело, рассказала старший помощник руководителя столичного ГСУ Следственного комитета (СК) России Юлия Иванова в субботу, 2 марта.

«В квартире жилого дома, расположенного по Ясному проезду в Москве, обнаружены тела женщины и ее сына с признаками насильственной смерти в виде множественных колото-резаных ран», — сказала Иванова агентству городских новости «Москва».

По данным телеканала «360», малолетнего мальчика ударили ножом 62 раза, стены квартиры покрыты надписями «Я тебя породил, я тебя и убью». По предварительным данным, глава семейства совершил расправу с помощью отвертки и ножа.

Как сообщает «Московский комсомолец», отцом мужчины оказался известный крымский писатель Александр Никитин. Среди его книг — «Курортные будни» и «Черномоский жемчуг». Он также является членом Союза писателей Республики Крым и лауреатом фестивалей «Чеховская осень», «Пристань менестрелей» и др. Уточняется, что Никитин вырос в Ялте, учился в ялтинской гуманитарно-педагогической академии.

В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего. Известно, что мужчина госпитализирован с резаными ранами рук.

13 января СК сообщал об убийстве 34-летним жителем башкирского города Учалы трех человек. По версии следствия, он состоянии алкогольного опьянения поссорился с женой. Вооруженный ружьем мужчина ранил соседа, убил его супругу, после этого ранил еще одного соседа, который скончался в больнице. Позже он убил жену и совершил самоубийство.