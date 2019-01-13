Прямой эфир

Уголовное дело возбудили после убийства трех человек в Башкирии

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Следователи выясняют обстоятельства убийства местным жителем трех человек в башкирском городе Учалы. Возбуждено уголовное дело по статье убийство двух и более лиц. Об этом сообщили в региональном следственном управлении СКР.

По данным ведомства, 34-летний местный житель утром 13 января в состоянии алкогольного опьянения поссорился с женой. Женщина, опасаясь за свою жизнь, убежала к соседям. Вооруженный ружьем мужчина, преследуя ее, ранил соседа, убил его супругу, после этого ранил еще одного соседа, который скончался в больнице. Позже, догнав свою жену, убил ее и совершил самоубийство.

Ранее появилось фото мужчины, устроившего стрельбу башкирском городе Учалы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Стали известны подробности стрельбы в Башкирии
СМИ сообщили о стрельбе в Башкирии

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017