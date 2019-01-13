Уголовное дело возбудили после убийства трех человек в Башкирии

Следователи выясняют обстоятельства убийства местным жителем трех человек в башкирском городе Учалы. Возбуждено уголовное дело по статье убийство двух и более лиц. Об этом сообщили в региональном следственном управлении СКР.

По данным ведомства, 34-летний местный житель утром 13 января в состоянии алкогольного опьянения поссорился с женой. Женщина, опасаясь за свою жизнь, убежала к соседям. Вооруженный ружьем мужчина, преследуя ее, ранил соседа, убил его супругу, после этого ранил еще одного соседа, который скончался в больнице. Позже, догнав свою жену, убил ее и совершил самоубийство.

Ранее появилось фото мужчины, устроившего стрельбу башкирском городе Учалы.