Софи Лорен была поражена очередью в Мавзолей, никогда не изменяла мужу и выходит на сцену бесплатно. Об этом великая кинозвезда рассказала «Известиям» после присуждения ей почетной награды международного фестиваля Capri Hollywood — крупнейшего смотра итальянского кино в Лос-Анджелесе, проходящего в предоскаровскую пору и зачастую влияющего на выбор фильмов — номинантов на главную кинопремию мира.

— Поздравляем с очередной наградой. За свою жизнь вы собрали огромное количество призов, в том числе два «Оскара». Но за первым из них — за роль в фильме «Чочара» (1962) — вы не выходили на сцену, остались дома в Риме. Почему? Так не хотели лететь через океан?

— О нет! Я просто была уверена, что если не выиграю, то расплачусь прямо на публике от обиды, и потом все будут это вспоминать и смеяться надо мной. Я не допускала мысли, что могу выиграть. Поэтому осталась дома. Кэри Грант (знаменитый голливудский актер. — «Известия») позвонил нам рано утром и сказал, что «Оскар» присудили мне и Академия собирается устроить торжественный обед в мою честь. Мы с Карло (Карло Понти, 1912–2007, кинопродюсер, супруг Софи Лорен. — «Известия») сразу же полетели. Да и потом я летала сюда на съемки много раз.

— Этой осенью прошло ваше турне по Америке. Но почему-то вы выступали только в небольших городках — Эскондидо в Калифорнии, Провиденс в Род-Айленде... Почему не Лос-Анджелес, не Нью-Йорк? Ведь там люди бы стояли в очередях, чтобы вас увидеть.

— Именно поэтому я там и не выступала! Я не собираюсь устраивать цирковой аукцион — «Эй, смотрите, к нам приехала живая Софи Лорен». Я хочу работать для тех, кто меня знает и любит, кто следил за моим творчеством все эти годы, у кого с моим именем связаны важные жизненные события, воспоминания. Эти люди не поленятся проехать 300 км от дома, чтобы увидеть меня. И я это ценю. Я выхожу на сцену бесплатно — ради того, чтобы доставить удовольствие этим людям. Пусть их будет мало, но зато это моя публика. Я вижу каждого и говорю с каждым. В большом городе это было бы невозможно. Огромный зал был бы полон, и я бы видела не лица людей, а просто безликую толпу.

софи лорен Кадр из фильма «Чочара» Фото: Cocinor

— Есть мнение, что вы долгие годы жили в Голливуде, поскольку в США ваш брак с Карло Понти, заключенный в 1957-м в Мексике по доверенности, признавался официально, в отличие от Италии.

— Это так. В Голливуде мы официально считались мужем и женой, у нас был свой дом, мы могли принимать гостей и вместе ходить в гости, не боясь натолкнуться на осуждение или даже оскорбления, как это было в Италии. Это было важно для нас. Карло был моей единственной любовью, я мечтала прожить с ним свою жизнь, родить ему детей. На родине всё это было неосуществимо из-за строгости католических законов. Церковь не позволила бы ему получить развод, несмотря на то что его первая жена Джулианна отнеслась к нашей любви с пониманием и даже сочувствием. Стоило нам вернуться в Рим, как нас немедленно разлучили.

GettyImages-517480232 Объяснять, кто такая Софи Лорен, кажется, не надо никому вот уже более полувека. 20 сентября великая итальянская актриса, ставшая одним из символов кино ХХ столетия, отмечает 85-летие. В день рождения Лорен «Известия» подготовили специальную фотогалерею Фото: Getty Images/Bettmann GettyImages-152217806 Роль неверной жены лавочника в трагикомедии Витторио Де Сика «Золото Неаполя» (1954) привлекла к молодой актрисе, до того снимавшейся лишь в легковесных квазиэротических фильмах, внимание критиков Фото: Getty Images/Mondadori GettyImages-541811447 В 1955 году Лорен сыграла воровку Лину в комедии «Как жаль, что ты каналья» по рассказу Альберто Моравиа. Роль закрепила ее статус секс-символа на родине, а выпуск фильма в международный прокат познакомил с Софи и зарубежную публику Фото: Getty Images/ullstein bild GettyImages-152209629 Настоящее имя Софи Лорен — София Шиколоне. Она родилась в Риме в семье инженера-строителя, но детство и юность провела в Неаполе Фото: Getty Images/Mondadori GettyImages-153331142 Во второй половине 1950-х Софи стали всё чаще приглашать на роли в голливудских фильмах. В «Мальчике на дельфине» (1957) ее экранными партнерами стали тогдашние американские звезды Алан Лэдд и Клифтон Уэбб Фото: Getty Images/FPG/Henry Gris GettyImages-526900300 С Марчелло Мастроянни Лорен впервые встретилась на съемочной площадке «Как жаль, что ты каналья», в котором актер сыграл облапошенного ее героиней таксиста. Но главным совместным успехом для них стал фильм Витторио Де Сика «Вчера, сегодня, завтра» (1963), получивший «Оскар» как лучший фильм на иностранном языке Фото: Getty Images/Corbis/John Springer Collection GettyImages-3163706 Одним из первых голливудских фильмов Лорен был «Гордость и страсть» с Фрэнком Синатрой и Кэри Грантом (1957) Фото: Getty Images/Ernst Haas GettyImages-482277459 Роль Чезиры в драме Витторио Де Сика «Чочара» (1960), снятой по роману Альберто Моравиа, считается лучшей в фильмографии Лорен. Ее экранным партнером стал молодой и еще мало известный французский актер Жан-Поль Бельмондо. Фильм принес Софи «Оскар» за лучшую женскую роль Фото: Getty Images/Mondadori GettyImages-71643260 Как утверждает сама Лорен в автобиографии, ее отец Рикардо происходил из дворянской семьи, и она имеет все права претендовать на титул маркизы Шиколоне-Мурильо Фото: Getty Images/Silver Screen Collection/Hulton Archive GettyImages-541811291 Софи Лорен не стеснялась сниматься в сценах, которые представлялись зрителям 1950-х шокирующими и даже скандальными Фото: Getty Images/ullstein bild GettyImages-787061 После 1980 года Лорен снималась в кино крайне редко, посвятив себя семье (у нее двое детей, старший Карло стал дирижером, а младший Эдоардо — известный кинорежиссер) и написанию книг Фото: Getty Images/Evan Agostini GettyImages-459612812 В 1991 году актриса стала обладательницей почетного «Оскара» «за карьеру, богатую запоминающимися ролями, придавшими нетускнеющий блеск кинематографу» Фото: Getty Images/ Axelle/Bauer-Griffin/FilmMagic

— Насильственно?

— Да! Представьте себе! Впрочем, я ожидала этого и не хотела возвращаться. Мы ведь знали, что итальянские газеты следили за нами. Что Карло официально обвинили в двоеженстве и Ватикан пригрозил нам обоим отлучением. Но так получилось, что мы должны были приехать. В 1959 году летом я снималась в фильме «Это началось в Неаполе». Я прилетела в Италию одна, Карло оставался в Лос-Анджелесе, мы решили, что ему лучше не рисковать. Но он попросил Витторио де Сику (великий режиссер, один из лидеров итальянского неореализма. — «Известия») полететь со мной, чтобы опекать меня.

У Витторио была точно такая же ситуация, как у нас (он получил развод от первой жены и сочетался браком со своей возлюбленной по доверенности в Мексике в 1959 году. — «Известия»). Но про его брак итальянские газетчики пока не пронюхали. Витторио прилетел из Лос-Анджелеса в Неаполь, и на съемках он просто скромно присутствовал, чтобы не привлекать внимание прессы. А в результате режиссер фильма Мелвилл Шэвелсон предложил Витторио сняться со мной в одной из эпизодических ролей — просто так, в шутку. Это было очень весело…

софи лорен Итальянская актриса Софи Лорен в дни проведения IV Московского международного кинофестиваля Фото: РИА Новости/Михаил Озерский

Из Неаполя мне пришлось ехать в Австрию — там я снималась в фильме «Олимпия» (известен также под названием «Дыхание скандала». — «Известия»). Но режиссер Майкл Кёртиц не понимал меня как актрису и фильм не получался. Опять Витторио пришлось ехать за мной — мы тайком оставались на площадке ночью и переснимали снятые за день сцены. Когда Кёртиц прознал об этом, он уже ничего не мог изменить. И фильм в результате получился не таким уж плохим.

В это же время мы узнали, что мне присужден приз в Венеции, и я из Вены поехала прямо в Венецию. Публика встретила меня восторженно, никаких проблем не возникло. Так как у Карло был договор в Голливуде еще на несколько фильмов, то мы — Витторио и я — вернулись в Америку, где в нашем доме в Беверли-Хиллз нас ждали Карло и жена Витторио. А через год подошло время снимать фильм «Чочара», действие которого происходило вблизи Рима. И мы все вчетвером прилетели домой. Вот тут-то и началось.

— Однажды вы рассказывали, что Карло Понти нанял охрану на случай, если фанатичные римские католики попробуют на вас напасть…

— Карло был такой человек — считал, что все проблемы можно решить. Но всё получилось иначе. Никто на меня не собирался нападать — наоборот, люди встретили меня с восторгом. Зато полицейские разлучили нас прямо в аэропорту в Риме. Карло в наручниках сопроводили домой к жене, а меня отправили в ту самую маленькую квартирку, которую мы с мамой купили на мои первые гонорары и где она до сих пор жила с сестрой. И всё! Мы больше не могли видеться открыто. Если бы кто-то заметил нас вместе, Карло оказался бы в тюрьме за двоеженство. Представляете? Я не могла жить с моим любимым, с моим мужем шесть лет! Всё это было очень серьезно… Чего только нам не пришлось пережить.

софи лорен Кадр из фильма «Дыхание скандала» Фото: Paramount Pictures

— Из-за этого вы в 1962 году аннулировали ваш брак?

— Иначе бы мы не могли не только встречаться, но и работать вместе. Тюремное заключение грозило и Витторио. Его брак был также аннулирован. Благодаря этому решению Карло и Витторио разрешили делать «Боккаччо 70».

— Но в результате Карло удалось решить проблему, как он и обещал?

— Да. После того как «Чочара» получила столько внимания во всем мире, Карло пригласил в Париж лично премьер-министр Жорж Помпиду, поскольку это была копродукция с Францией. Карло воспользовался ситуацией и попросил у Помпиду французское гражданство для всех нас. Помпиду не мог ему отказать. В апреле 1966 года я приехала в Париж и там наконец-то смогла обнять его, не прячась от людей. Мы поженились теперь уже навсегда.

— Если проблема с браком оказалась решена, почему вы не вернулись в Италию?

— Ну почему же не вернулись? Мы всё время снимали в Италии… В Риме был наш дом. Но дело в том, что у меня дважды был выкидыш, а я очень хотела родить ребенка. Я искала помощи у врачей везде, где мы были. Уже потеряла надежду, как вдруг мне рассказали про доктора в Женеве, который творит чудеса. Поэтому, когда я забеременела в третий раз, сразу поехала в Швейцарию и остановилась в отеле рядом с его клиникой. Он велел лежать все девять месяцев, и я так и сделала — лежала у себя в гостиничном номере до самых родов.

софи лорен Кадр из фильма «Вчера, сегодня, завтра» Фото: Compagnia Cinematografica Champion

Когда родился сын, мы, естественно, не могли продолжать жить в гостинице и купили дом. Завели хозяйство, пригласили няню для ребенка. Понемногу приспособились к жизни в чужой стране. Я хотела еще одного ребенка, и выносить его я могла бы, опять же, только здесь, в Женеве, с помощью моего чудесного доктора. Поэтому я осталась в Швейцарии еще на несколько лет. Шел год за годом, я прижилась на новом месте. Выезжала только для съемок. Но если бы не эта проблема, нам бы и в голову не пришло уехать из Италии.

— Газеты того времени писали, что пока вас с мужем не было дома, полиция Рима ворвалась на вашу виллу и конфисковала коллекцию живописи, которую Карло Понти собирал всю свою жизнь.

— Ах, как не хочется вспоминать это трудное время… Вся эта история с судом над Карло… У него было очень много врагов, из-за того что он был так успешен. Пока он был гражданином Италии, платил налоги в итальянскую казну, поддерживал славу итальянского кино — все его любили. Но потом он получил французское гражданство, стал делать фильмы с иностранными киностудиями, и любовь сменилась ненавистью.

Когда же мы обосновались в Женеве, итальянское правительство попыталось забрать у Карло его коллекцию картин. Просто потому, что кто-то в правительстве решил: шедевры должны остаться в Италии. Хотя с какой стати работы испанца Пикассо должны принадлежать Италии? На Карло завели судебное дело, пока он был на съемках в Париже. Полиция ворвалась в дом и вывезла все картины. Карло был потрясен. Он ведь очень любил свою страну, не мог представить себе жизнь вне Рима.

В Библии говорится: нет пророка в своем Отечестве. Это правда. Карло после всего этого не мог больше работать, не мог сосредоточиться на кино. У него началась депрессия. Он пытался договориться с правительством. В результате, конечно, с него все обвинения сняли, но — слишком поздно!

софи лорен Кадр из фильма «Брак по-итальянски» Фото: Дубляжная группа киностудии «Союзмультфильм»

— Ведь и вас тоже не пощадили. Ваше судебное дело длилось много лет, но окончилось полной реабилитацией?

— Я провела полмесяца в тюрьме ни за что. Якобы мой бизнес-менеджер сделал ошибку и не доплатил мои налоги. Я в этом не разбиралась тогда, не разбираюсь и сейчас, но как гражданка Италии я добровольно пошла в тюрьму . Если суд решил, что я виновна, я следую его решению. Потому что суд — это выражение воли народа. Моего народа.

— Но вам наверняка было очень страшно идти в тюрьму?

— А как вы думаете?! Ведь мои сыновья уже были подростками, когда это случилось, — что они должны были думать о своей матери? А мои зрители? Но никто не отвернулся от меня. Наоборот, мне кажется, люди еще сильнее меня полюбили.

— Через 10 лет после этого вам вручили высший орден Италии. Страна попросила у вас прощения?

— Просто добро победило зло — и это, наверное, лучшее, что случилось в моей жизни, не считая Карло и детей.

— Вы снимались у многих прославленных режиссеров, в том числе у Чарли Чаплина. Но такое впечатление, что Витторио де Сика был для вас кем-то особенным. Почти все свои значимые роли вы сыграли в его фильмах: «Золото Неаполя», «Чочара», «Вчера, сегодня, завтра», «Брак по-итальянски», «Подсолнухи»...

— Думаю, между режиссером и актерами должны установиться глубокие отношения. Ведь если вдуматься, во время съемок нет людей ближе. Да, актер воплощает мысли и чувства режиссера. Но их же нужно актеру как-то передать! Витторио так глубоко проникал в мою душу, что я видела его глазами, слышала его ушами. Он словно нес свет в своих ладонях — и показывал его мне. Он был очень добрый, скромный, веселый. Никогда не повышал голоса. Если хотел что-то сказать на съемках, подходил близко и шептал на ухо, чтобы никто другой не слышал.

софи лорен Кадр из фильма «Золото Неаполя» Фото: Carlo Ponti Cinematografica

Он научил меня работать с камерой: все мои приемчики — от него. Витторио ведь сам был прекрасный актер. И это было для меня лучшей школой, которую только можно представить. Да, мой дорогой Витторио! Как страшно и как рано он ушел! (Витторио де Сика умер от рака легких в 1974 году, успев закончить свой последний фильм с Лорен «Поездка». — «Известия»)

— В 1965 году «Брак по-итальянски» участвовал в IV Московском Международном кинофестивале. Вы с Карло прилетели в СССР представлять фильм. У вас сохранились воспоминания об этой поездке?

— О, это было так давно! Я помню, что мы почти всё время были в Кремле (фестиваль в те годы проводился в зале заседаний Верховного Совета СССР. — Известия) и там всё было невероятно красиво, сверкало золото. Но настоящее золото было в сердцах людей — нигде больше меня так тепло не встречали!

В один день я попросила отвезти меня поклониться праху великого писателя Чехова. Привезла цветы ему на могилу, долго стояла и думала. Я была взволнована до слез.

— А через пять лет вы и Витторио приехали в Москву снимать фильм «Подсолнухи». Для ваших поклонников в СССР это было огромным событием!

— Эта поездка была событием и для меня тоже. По сценарию мне нужно было ходить по улицам Москвы с грустным лицом — ведь я приехала искать могилу своего мужа. А мне всё никак не удавалось изобразить грусть, ведь вокруг было столько красивого и интересного, столько доброжелательных людей! Я чувствовала себя как дома. Помню, мы снимали в московском метро и я была поражена его архитектурой. А еще я долго шла по Красной площади вдоль длинной очереди — люди ждали, чтобы посмотреть на мертвое тело Ленина.

софи лорен Софи Лорен в роли Джованны на съемках фильма «Подсолнухи» Фото: ТАСС/Валентина Мастюкова

— После ваших визитов советская пресса много писала о вас. В частности, ходила такая легенда: мол, ваша мама мечтала сделать из вас актрису и постоянно возила вас на конкурсы красоты, но каждый раз вам отказывали и говорили, что у вас губы, как у лягушки. Была и еще одна история: как будто Карло Понти увидел вас, влюбился с первого взгляда и убедил устроителей очередного конкурса в Неаполе допустить вас к участию. И с него-то началась ваша карьера.

— Обе истории — правда. Моя мама действительно мечтала, чтобы я стала актрисой. Она считала меня абсолютной красавицей, несмотря на то что в детстве в школе я была страшненькая и худая, меня даже называли «зубочистка» . Меня, правда, не допускали к участию в конкурсах красоты — по их понятиям я была недостаточно красивой. Про лягушачьи губы не помню, но мне всю жизнь говорили, что у меня что-то не то: нос, губы, шея, глаза, советовали сделать пластическую операцию (смеется).

А в Неаполе… когда нас в очередной раз прогнали, мы с мамой сели за столик в кафе и заплакали — нам было очень обидно. И там же оказался Карло. Он спросил, почему мы плачем. Мама объяснила ему, что меня не взяли на конкурс. Он рассмеялся и сказал: «Не плачьте, сеньора, ваша дочь будет участвовать». И ушел. Через несколько минут за нами прибежали какие-то люди, потащили меня в гримерную, потом примерять платья. Ну, и дальше вы всё знаете.

— Вас часто спрашивают о ваших партнерах по фильмам. Список имен, конечно, внушительный: Кэри Грант, Грегори Пек, Ричард Бёртон, Пол Ньюман, Морис Шевалье, Жан-Поль Бельмондо, Кларк Гейбл, Марлон Брандо, Омар Шариф — все роковые мачо, секс-символы эпохи. Вас постоянно спрашивают, были ли у вас романы с партнерами...