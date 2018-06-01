Доктрина Монро

В 1943 году, после учебного курса на острове Каталина у берегов Калифорнии, Джеймса отправили на Тихоокеанский театр военных действий. Норма Джин переехала к его родителям и устроилась сборщицей на фабрику по производству радиоуправляемых мишеней для ВВС
В 1944 году Норма Джин познакомилась с фотографом Дэвидом Коновером, убедившим ее начать карьеру модели. Вскоре она оставила Доэрти, осветлила волосы и стала одной из самых популярных девушек США — в 1946 году ее фотографии появлялись на обложках мужских журналов 33 раза
В августе 1946 года Норма Джин заключила контракт с киностудией 20th Century Fox. Студия посчитала ее настоящее имя малопригодным для кино: продюсер Бен Лайон предложил имя Мэрилин в честь звезды мюзиклов 1930-х Мэрилин Миллер, а фамилию Монро решила взять сама актриса — это была девичья фамилия ее матери
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Фото: Getty Images/Bettmann
Монро работала над карьерой в кино бешеными темпами, снимаясь в 4-5 фильмах в год. Чтобы справиться с перенапряжением и постоянной бессонницей, Мэрилин начала принимать успокоительные и снотворные препараты и всё больше увлекалась алкоголем
Несмотря на все возраставшую славу, в середине 1950-х Монро всё еще можно было запросто встретить на станции нью-йоркского метро
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Фото: Getty Images/Ernst Haas
Монро начинала как комедийная актриса, но в начале 1960-х ее стали приглашать и в серьезные фильмы. Последней завершенной картиной с ее участием стали «Неприкаянные» Джона Хьюстона по сценарию третьего мужа Мэрилина, драматурга Артура Миллера
Монро подходила к актерскому ремеслу крайне серьезно: на этой фотографии она попала в кадр за чтением «О технике актера» знаменитого театрального педагога Михаила Чехова
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Американка Норма Джин Бейкер появилась на свет в Лос-Анджелесе 1 июня 1926 года. В этом же городе она и умерла спустя 36 лет — уже как Мэрилин Монро, самая желанная женщина мира, самая знаменитая блондинка Голливуда, модель с обложки самого первого номера Playboy и объект почти религиозного почитания миллионов. Ее смерть до сих пор служит поводом для бесчисленных конспирологических теорий, ее лицо само по себе стало практически брендом, о ней сочиняют песни, снимают фильмы и делают ее героиней романов. В день рождения Мэрилин, единственной и неповторимой, портал iz.ru подготовил галерею с редкими фотографиями, запечатлевшими частную жизнь Монро, — что называется, без грима
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