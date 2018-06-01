Доктрина Монро

Американка Норма Джин Бейкер появилась на свет в Лос-Анджелесе 1 июня 1926 года. В этом же городе она и умерла спустя 36 лет — уже как Мэрилин Монро, самая желанная женщина мира, самая знаменитая блондинка Голливуда, модель с обложки самого первого номера Playboy и объект почти религиозного почитания миллионов. Ее смерть до сих пор служит поводом для бесчисленных конспирологических теорий, ее лицо само по себе стало практически брендом, о ней сочиняют песни, снимают фильмы и делают ее героиней романов. В день рождения Мэрилин, единственной и неповторимой, портал iz.ru подготовил галерею с редкими фотографиями, запечатлевшими частную жизнь Монро, — что называется, без грима