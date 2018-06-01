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Доктрина Монро

Частная жизнь главного секс-символа ХХ века
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Фото: Getty Images/Hulton Archive/Silver Screen Collection
12-летняя Норма Джин с Аной Этчинсон Лоуэр, взявшей на себя заботу о девочке, после того как ее мать, Глэдис Перл Бейкер, попала в психиатрическую больницу с диагнозом «параноидальная шизофрения»
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Фото: Getty Images/Hulton Archive/Silver Screen Collection
В июне 1942 года будущая звезда впервые вышла замуж — избранником 16-летней Нормы Джин стал рабочий Джеймс Доэрти, вскоре записавшийся матросом в торговый флот
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Фото: Getty Images/Hulton Archive/Silver Screen Collection
В 1943 году, после учебного курса на острове Каталина у берегов Калифорнии, Джеймса отправили на Тихоокеанский театр военных действий. Норма Джин переехала к его родителям и устроилась сборщицей на фабрику по производству радиоуправляемых мишеней для ВВС
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Фото: Getty Images/Hulton Archive/Silver Screen Collection
Несмотря на детство, проведенное в приемных семьях, болезнь матери и разлуку с мужем, Норма Джин не теряла оптимизма — и даже пыталась освоить горные лыжи на песчаных дюнах Каталины
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Фото: Getty Images/Michael Ochs Archives/Ed Feingersh
В 1944 году Норма Джин познакомилась с фотографом Дэвидом Коновером, убедившим ее начать карьеру модели. Вскоре она оставила Доэрти, осветлила волосы и стала одной из самых популярных девушек США — в 1946 году ее фотографии появлялись на обложках мужских журналов 33 раза
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Фото: Getty Images/Michael Ochs Archives/Ed Feingersh
В августе 1946 года Норма Джин заключила контракт с киностудией 20th Century Fox. Студия посчитала ее настоящее имя малопригодным для кино: продюсер Бен Лайон предложил имя Мэрилин в честь звезды мюзиклов 1930-х Мэрилин Миллер, а фамилию Монро решила взять сама актриса — это была девичья фамилия ее матери
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Фото: Getty Images/Bettmann
Монро работала над карьерой в кино бешеными темпами, снимаясь в 4-5 фильмах в год. Чтобы справиться с перенапряжением и постоянной бессонницей, Мэрилин начала принимать успокоительные и снотворные препараты и всё больше увлекалась алкоголем
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Фото: Getty Images/Michael Ochs Archives/Ed Feingersh
Несмотря на все возраставшую славу, в середине 1950-х Монро всё еще можно было запросто встретить на станции нью-йоркского метро
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Фото: Getty Images/Ernst Haas
Монро начинала как комедийная актриса, но в начале 1960-х ее стали приглашать и в серьезные фильмы. Последней завершенной картиной с ее участием стали «Неприкаянные» Джона Хьюстона по сценарию третьего мужа Мэрилина, драматурга Артура Миллера
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Фото: Getty Images/Hulton Archive/Daily Express/Harold Clements
Лауреат Пулитцеровской премии Миллер развелся с Мэрилин за год до ее смерти. Он пережил ее на 43 года и умер в 2005-м, в возрасте почти 90 лет
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Фото: Getty Images/Michael Ochs Archives/Ed Feingersh
Монро подходила к актерскому ремеслу крайне серьезно: на этой фотографии она попала в кадр за чтением «О технике актера» знаменитого театрального педагога Михаила Чехова
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Американка Норма Джин Бейкер появилась на свет в Лос-Анджелесе 1 июня 1926 года. В этом же городе она и умерла спустя 36 лет — уже как Мэрилин Монро, самая желанная женщина мира, самая знаменитая блондинка Голливуда, модель с обложки самого первого номера Playboy и объект почти религиозного почитания миллионов. Ее смерть до сих пор служит поводом для бесчисленных конспирологических теорий, ее лицо само по себе стало практически брендом, о ней сочиняют песни, снимают фильмы и делают ее героиней романов. В день рождения Мэрилин, единственной и неповторимой, портал iz.ru подготовил галерею с редкими фотографиями, запечатлевшими частную жизнь Монро, — что называется, без грима

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