Царица обезьян

Среди первых леди Голливуда Хелена Бонем Картер, празднующая 26 мая 52-й день рождения, выделяется особой эксцентричностью и на экране, и в жизни. В кино ей доводилась играть, кажется, самых невероятных персонажей — от разумной шимпанзе Ари в «Планете обезьян» до одноглазой ведьмы Дженни в «Крупной рыбе», не говоря уж о Пожирательнице смерти Беллатрисе Лестрейндж в фильмах о Гарри Поттере. Впрочем, появлялась она и в менее экстравагантных образах: шекспировских Офелии и Оливии и даже настоящей святой — Клары Ассизской, одной из первых последовательниц св. Франциска. В день рождения актрисы портал iz.ru представляет фотогалерею самых запомнившихся ролей актрисы.