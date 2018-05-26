Царица обезьян

В «Франкенштейне Мэри Шелли» Кеннета Браны Хелена сыграла Элизабет, сводную сестру создателя знаменитого монстра
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Фото: Global Look Press
В 1995 году актриса снялась в комедии Вуди Аллена «Великая Афродита»
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Роль разумной шимпанзе Ари в «Планете обезьян» принесла Бонем Картер номинацию на «Оскар»
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Актриса не боится представать на экране старше, чем она есть на самом деле — в «Крупной рыбе» (2003) гримеры сделали ее натуральной старой ведьмой
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За безымянную роль Женщины в «Порочных связях» (2005) Бонем Картер получила приз Токийского международного кинофестиваля
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Фото: Global Look Press/Supplied by FilmStills.net
Для мюзикла «Суини Тодд, демон-парикмахер с Флит-стрит» актрисе пришлось примерить на себя образ зловещей миссис Ловетт
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Актриса дважды представала на экране в образе королев, причем в один и тот же 2010 год: реальной Елизаветы, супруги британского монарха Георга VI (и матери королевы Елизаветы II) в «Король говорит!»...
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...и абсолютно нереальной Червонной Королевы в «Алисе в Стране чудес» Тима Бертона. Спустя шесть лет актриса вернулась к той же роли в «Алисе в Зазеркалье»
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Фото: Каро-Премьер
В Поттериане Хелена Бонем Картер стала готической красоткой Беллатрисой Лестрейндж, одной из Пожирательниц смерти
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Фото: Global Look Press/PLANET PHOTOS
Французский режиссер Жан-Пьер Жене отправил Хелену изучать несуществующих насекомых в роли энтомолога доктора Клер в «Невероятном путешествии доктора Спивета» (2013)
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В «Суфражистке» (2015), посвященной истории борьбы женщин за свои права, Бонем Картер сыграла вымышленную активистку Эдит Эллин, образ которой был основан на реальных биографиях суфражисток Эдит Гарруд и Эдит Нью
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Среди первых леди Голливуда Хелена Бонем Картер, празднующая 26 мая 52-й день рождения, выделяется особой эксцентричностью и на экране, и в жизни. В кино ей доводилась играть, кажется, самых невероятных персонажей — от разумной шимпанзе Ари в «Планете обезьян» до одноглазой ведьмы Дженни в «Крупной рыбе», не говоря уж о Пожирательнице смерти Беллатрисе Лестрейндж в фильмах о Гарри Поттере. Впрочем, появлялась она и в менее экстравагантных образах: шекспировских Офелии и Оливии и даже настоящей святой — Клары Ассизской, одной из первых последовательниц св. Франциска. В день рождения актрисы портал iz.ru представляет фотогалерею самых запомнившихся ролей актрисы.
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