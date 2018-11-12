Игра за Монако: Грейс Келли на экране и на престоле

Родившаяся 12 ноября 1929 года Грейс Патриция Келли вошла в легенды ХХ века и как голливудская кинозвезда, и как супруга князя Монако Ренье III — история о девчонке из Филадельфии, ставшей вдруг самой настоящей принцессой, не перестает волновать публику даже спустя три с лишним десятилетия после ее трагической гибели. В день рождения самой кассовой актрисы прошлого столетия «Известия» подготовили фотогалерею о ее жизни
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Фото: Getty Images/Sunset Boulevard/Corbis
Ава Гарднер, Грейс Келли и Кларк Гейбл в фильме «Могамбо» режиссера Джона Форда, 1953 год. За роль в этом фильме Грейс была номинирована на премию «Оскар» как лучшая актриса второго плана
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Фото: Global Look Press/Supplied by FilmStills.net
Роберт Каммингс и Грейс Келли в культовом фильме Альфреда Хичкока «В случае убийства набирайте «М», 1954 год
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Фото: Global Look Press/imago stock&people
За участие в фильме Джорджа Ситона «Деревенская девушка» Грейс Келли была удостоена премий «Оскар» и «Золотой глобус» за лучшую женскую роль
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Фото: Global Look Press/Cinetext Bildarchiv
Актриса на церемонии вручения «Оскара», 1954 год
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Фото: Global Look Press/Cinetext Bildarchiv
Со своим будущим мужем, князем Монако Ренье III, Грейс познакомилась во время съемок фильма Альфреда Хичкока «Поймать вора», действие которого происходит на французской Ривьере
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Фото: Global Look Press/Cinetext
Грейс Келли и Эстель Уинвуд в фильме «Лебедь» режиссера Чарльза Видома, 1956 год
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Фото: Global Look Press/ imago stock&people
Последней работой актрисы в кино, перед тем как она стала княгиней Монако, стали съемки в фильме Чарльза Уолтерса «Высшее общество», 1956 год
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Фото: Global Look Press/Cinetext Bildarchiv
Грейс Келли с мужем, князем Монако Ренье III
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Фото: Getty Images/Bettmann/Contributor
Князь Монако Ренье III и княгиня Грейс Келли в день свадьбы, 19 апреля 1956 года
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