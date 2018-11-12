Игра за Монако: Грейс Келли на экране и на престоле

Родившаяся 12 ноября 1929 года Грейс Патриция Келли вошла в легенды ХХ века и как голливудская кинозвезда, и как супруга князя Монако Ренье III — история о девчонке из Филадельфии, ставшей вдруг самой настоящей принцессой, не перестает волновать публику даже спустя три с лишним десятилетия после ее трагической гибели. В день рождения самой кассовой актрисы прошлого столетия «Известия» подготовили фотогалерею о ее жизни