Скворцова пообещала бесплатные лекарства пережившим инсульт

Больные, перенесшие инсульт или инфаркт миокарда, смогут получить бесплатные лекарства с 2020 года. Об этом заявила министр здравоохранения России Вероника Скворцова в понедельник, 16 декабря.

«С 2020 года бесплатными лекарствами будут обеспечены больные, перенесшие острые сосудистые нарушения — острый коронарный синдром, острый инфаркт миокарда, преходящие нарушения мозгового кровообращения и инсульты, а также операции на сердце и сосудах. Бесплатным будет обеспечение в течение двух лет с момента сосудистого эпизода», — приводит слова Скворцовой с заседания Совета законодателей «РИА Новости».

Ранее, 2 декабря, стало известно, что средняя цена проданных лекарств в России в октябре 2019 года выросла на 6,9% в сравнении с октябрем 2018 года. Так, стоимость возросла до 200 рублей. По мнению аналитиков, причиной тому является снижение сбыта недорогих лекарств.