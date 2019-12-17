«Американцев лишают возможности помериться с нами силой»

Российский боксер Фёдор Чудинов выиграл во Владикавказе бой с представителем Монако Хассаном Н’Дамом Н’Жикамом. Наш спортсмен одержал победу единогласным решением судей по итогам 12 раундов (119:109, 120:108, 120:108) и стал обязательным претендентом на пояс Всемирной боксёрской ассоциации (WBA).

Теперь 32-летний боксер нацелен вернуть себе титул чемпиона, которым он уже становился в 2015 году, сенсационно победив знаменитого немца Феликса Штурма. В дальнейшем Чудинов сумел подтвердить свой статус, оказавшись сильнее британца Фрэнка Бульони, но в 2016-м проиграл Штурму матч-реванш и лишился титула, безуспешно пытаясь обжаловать решение судей.

После победы Чудинова во Владикавказе промоутер Владимир Хрюнов анонсировал его будущую схватку с мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом — самым известным на сегодняшний день боксёром во второй средней весовой категории (до 76,2 кг). Правда, 2019 год Канело провёл среди полутяжей, где в ноябре одержал победу над Сергеем Ковалёвым в бою за звание чемпиона по версии WBO. Скорее всего, мексиканец вернется в свою традиционную категорию, но Чудинов не исключил, что сначала встретится с действующим обладателем пояса WBA во втором среднем весе британцем Каллумом Смитом.

Сразу после боя во Владикавказе Фёдор Чудинов дал интервью «Известиям». Он рассказал о своих дальнейших планах и прокомментировал возможный бойкот отечественными боксерами Олимпиады-2020 в Токио.

— Ощущаете, что возвращаетесь на свой уровень времен боев со Штурмом и Бульони?

— Чувствую себя даже лучше, если честно. В любом случае годы идут, никто моложе не становится. Но ощущаю себя если не намного лучше, то примерно так же, как во времена боев со Штурмом. А в плане подготовки, думаю, значительно прибавил по сравнению с теми годами.

— В чем конкретно?

— В самочувствии, в ударах, в том, как дышу, чувствую дистанцию, в том, что у меня в голове. А в голове у меня нет ненужных сомнений, какого-то смятения или восхваления самого себя. Голова ясная, она не забита лишними мыслями перед боем. То есть работа сделана — надо воплотить её результаты на ринге. Это было и в прошедшей схватке.

Чудинов Справа налево: Федор Чудинов (Россия) и Фрэнк Буглиони (Великобритания) во время боя за титул чемпиона мира по версии WBA Фото: РИА Новости/Алекс Макнотон

— Уже идут разговоры о вашем бое с Канело. Вы сами упоминали о Каллуме Смите. На ваш взгляд, какой из этих вариантов более вероятен?

— Бой с Канелой — это финансово выгодное мероприятие. Оно работает на пиар, привлечение внимания, на рейтинг. Но в нашем весе сейчас чемпион — Каллум Смит. На мой взгляд, мне надо сначала в своей категории стать кем-то, а уже потом нацеливаться на таких звезд, как Канело. Сильные боксёры дерутся между собой независимо от поясов. Но мне сначала нужно выйти на такой уровень. Мне кажется, я этой планки еще не достиг. Правда, мой промоутер может что угодно организовать (улыбается). В том числе и скорый бой с Канелой. Если у Хрюнова это получится, буду готовиться. Зачем мне бегать от таких поединков? В любом случае ты хочешь боксировать с лучшими. Естественно, к этому логичнее постепенно подниматься, но драться с такими спортсменами надо.

— Если вам удастся достичь вершины в своей весовой категории, хотели бы повторить путь Канело и подняться в другую категорию, как он сделал в бое с Ковалёвым?

— Есть несколько таких боксеров, как Мэнни Пакьяо и Рой Джонс, которые защищали по несколько весовых категорий. Я об этом, наверно, мечтать не могу. И знаете, я вообще сам по себе такой человек, что, добившись одной победы, предпочитаю думать о следующей ступени. Сейчас победил Н’Жикама, готовлюсь к следующему бою, но не думаю о самой вершине. Помечтать немного могу, однако готовиться стану к следующей ступени. Это еще и к вопросу о бое с Канело. Не уверен, что схватка с ним — ближайшая ступень. Хотя с удовольствием бы с ним подрался.

— В последние годы вы живете и тренируетесь во Владикавказе, теперь провели бой на глазах у местной публики. Вы сами изменились после переезда в столицу Северной Осетии?

— Здесь всё дело в тренере. Переехал сюда ради работающего в Осетии Виталия Константиновича Сланова. Только в этом году мы начали сотрудничать, но сразу ощутил высокий уровень этого специалиста. Особенно это было заметно при подготовке к бою с Н’Жикамом. В любом случае мой дом — Серпухов, пусть не обижаются жители Владикавказа. Но при этом оказаться в Северной Осетии — это как приехать в гости к другу. Ты всегда рад у него оказаться. Но всё равно будешь хотеть домой, потому что дом есть дом. Тем не менее здесь, во Владикавказе, я всегда хорошо себя чувствую. Тут отличные люди и условия для подготовки. Со многими местными ребятами подружился. И даже когда завершу карьеру, обязательно буду периодически сюда приезжать, чтобы хотя бы отдохнуть.

— Чем занимаетесь во Владикавказе в свободное время от тренировок, если оно есть?

— Свободное время есть, но между тренировками его не очень много. Обычно у меня две тренировки в день — утром и вечером. Между ними максимум, что я могу, — это сходить в магазин за едой и перекусить. А так в основном нахожусь дома. Стараюсь не гулять, чтобы не простудиться и не перенапрячь свой организм. То есть у меня режим «тренировка — дом — тренировка — дом».

— Вы готовы поучаствовать в схватке с представителем смешанных единоборств?

— Мне это зачем? Если взять боксера и свести его с бойцом, то вопрос, по каким правилам они будут биться. Вспомните бой Флойда Мейвезера и Конора Макгрегора. Если бы они дрались по правилам UFC, я больше чем уверен, что Макгрегор бы выиграл у Мейвезера. Но они бились по правилам бокса. Естественно, Флойд победил Конора. Это два разных вида спорта.

Чудинов Федор Чудинов (Россия) и Наджиб Мохаммеди (Франция) Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

— Перестроиться невозможно даже на один раз?

— Почему же? Можно. Просто на это надо больше времени. И больше опыта. Человек в боксе всю жизнь работал только руками, а тут ему надо начать бороться еще и ногами, по-новому защищаться. Также при обратном переходе будет трудно. Бокс — более узкопрофильный вид спорта. Поэтому уровень мастерства при бое на руках у боксера выше, чем у UFC-шника. Поэтому по правилам бокса все шансы на победу у боксера, в единоборствах — у бойцов.

— Нельзя победить на чужом поле?

— Ну да. Не знаю, каким надо быть индивидуумом, чтобы спокойно перепрыгнуть с одного вида спорта в другой и там выиграть.

— Как вы отреагировали на санкции WADA в отношении наших спортсменов?

— Ой, это чистой воды политика. А я с политикой, если честно, очень не хочу связываться. Это же вообще неспортивно. Глобальная политика вмешивается в дела спорта и честных спортсменов — вот что это такое. Люди честно соревнуются, чтобы выяснить, кто из них лучше делает свое дело. А когда на наших ребят клевещут, утверждают, что они массово употребляют допинг, трудно воспринимать такое всерьёз. Вспомните тот же милдронат, который запретили. 20 лет он был обычным лекарством, которое спокойно принимали. И опять приходится про политику говорить: я больше чем уверен, что американцы создали аналог милдроната, а наш препарат просто запретили.

— Руководство Федерации бокса России уже заявило, что ее спортсмены не поедут на Олимпиаду в Токио под нейтральным флагом. Вы бы на месте боксеров как поступили?