В сторону Канело: Фёдор Чудинов нацелился на возвращение пояса WBA

После победы над выступающим за Монако камерунцем Хассаном Н’Дамом Н’Жикамом российский боксёр Фёдор Чудинов получил хороший шанс вернуть себе титул чемпиона мира по версии Всемирной боксёрской ассоциации. Теперь 32-летний спортсмен является обязательным претендентом на пояс WBA и должен сразиться с главной звездой второй средней весовой категории мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом, считает промоутер пятничного поединка Владимир Хрюнов.

«Канело» должен вернуться в свою традиционную категорию после того, как в начале ноября попробовал себя в полутяжёлом весе и победил россиянина Сергея Ковалёва.

- Сейчас всё зависит от занятости «Канело», но надо отомстить за Сергея, - сказал Владимир Хрюнов.

Сама схватка с Н’Жикамом состоялась во Владикавказе, где в последние годы живёт и тренируется Чудинов. Бывший обладатель пояса временного чемпиона WBA и WBO и экс-чемпион WBC Silver Н’Жикам считался довольно непростым соперником, победа над которым позволила бы Чудинову выйти на его привычный уровень.

Бокс Поединок Федора Чудинова и Хассана Н'Дама Н'Жикама Фото: facebook.com/World Boxing Association/Asociación Mundial de Boxeo

Ажиотаж вокруг боя в Северной Осетии был огромный. Афиши боксёрского вечера висели в аэропорту и по всему городу, местные жители обсуждали мероприятие на улицах. Тем более, в нескольких боях вечера участвовали североосетинские спортсмены. Самым статусным из них был 20-летний Алан Хугаев, выходивший на ринг непосредственно перед Чудиновым и одолевший узбека Бахрома Паязова.

Проблемой для местной публики стала небольшая вместимость дворца спорта «Манеж» имени Бориса Кулаева – 3500 зрителей. Он расположен в аскетичном районе среди небольших жилых домов, но в этот пятничный вечер там была толпа людей, пытавшихся найти лишний билет. Большинство этих попыток оказались тщетны – организаторы все места распродали задолго до боёв.

Равная схватка

Чудинов уверенно начал бой. Казалось, что он его полностью контролирует, но в середине, в пятом и шестом раундах, упустил инициативу, позволив Н’Жикаму нанести несколько ударов, из-за чего тренеру пришлось в перерыве оказывать нашему боксёру медицинскую помощь.

Но россиянин выдержал и ближе к концу поединка обрёл второе дыхание. В последних раундах оба соперника серьёзно устали, но Фёдору Чудинову удавалось наносить удары чаще и точнее. В итоге уже в 10 раунде Н’Жикам с трудом удерживался на ногах, а в последних двух дважды падал, но вставал и продолжал бой. В итоге он сумел достойно проиграть, продержавшись до конца схватки и не дав рефери повод досрочно завершить противостояние.

- Я был готов отработать все раунды, но я не был готов к тому, чтобы работать с этим вязанием, - заявил Чудинов после боя. - Соперник постоянно меня хватал. В итоге я все равно выиграл бой, у меня получилось опережать его. На мой взгляд, его тактика заключалась в том, чтобы опережать меня, но ему не хватило выносливости. Он сделал слишком много лишних движений.

Бокс Камерунский боксёр-профессионал, выступающий в средней и во второй средней весовых категориях Хасан Н'Дам Н'Джикам Фото: TASS/PA Images

Благодаря своей победе Фёдор завоевал титул WBA Gold и стал обязательным претендентом на чемпионский пояс WBA. Судьи единогласно отдали ему победу – 119-109, 120-108, 120-108. Для Н’Жикама это пятое поражение в 33-х боях. Чудинов выиграл восьмой бой подряд и четвёртый за 2019 год.

Впрочем, россиянин не исключил, что следующий бой проведёт не против Канело, а против британца Каллума Смита, непобеждённого на данный момент чемпиона по версии WBA.

- Сейчас Каллум лучший боксёр в нашей весовой категории, а Канело – более звёздный, - сказал «Известиям Федор Чудинов. – Так что посмотрим, с кем сначала встречусь. Очевидно, что с Альваресом будет больший ажиотаж от схватки, это коммерчески привлекательный бой. Но хочется сразиться со Смитом, понять, что я могу на фоне такого серьёзного боксёра. В общем, посмотрим, как всё сложится и кто будет первым. Тем более, Владимир Хрюнов уже сказал, что весь вопрос в занятости Канело, и, возможно, я проведу до него бой ещё с кем-то.

Для Фёдора задача возвращения пояса WBA имеет принципиальное значение. Он получил его после того, как в 2015 году сенсационно победил звёздного Феликса Штурма из Германии. Тогдашний бой был очень ярким и в России запомнился не только любителям бокса - нашему спортсмену удалось выиграть 9 мая на территории соперника.

Попытается вернуться

Но на вершине Чудинов был недолго. В сентябре 2015 года он успешно защитил титул в бою с британцем Фрэнком Бульони, но в феврале 2016-го проиграл Штурму матч-реванш, который завершился скандалом. Проигрыш россиянина по очкам был минимальным: 114-114, 113-115, 113-115. Члены команды Чудинова посчитали решение судей необъективным и намеревались обжаловать его, а сам спортсмен назвал победу соперника позорной. А в апреле выяснилось, что допинг-проба Штурма после боя дала положительный результат. Его дисквалифицировали, а сам немец добровольно отказался от пояса. Представители Чудинова пытались добиться аннулирования результата боя и возвращения звания чемпиона своему подопечному, но WBA не стала этого делать.

Бокс Чемпион мира по версии WBA (Super) во втором среднем весе Федор Чудинов Фото: РИА Новости/Владимир Сергеев

А в мае 2017 года Фёдор проиграл чемпионский бой британцу Джорджу Гроувсу и с тех пор не бился за пояс WBA. Теперь он вновь стал претендентом.

- Сейчас чувствую себя гораздо лучше, чем даже во времена побед над Штурмом и Бульони, - отметил Чудинов. – К сожалению, последние пара-тройка лет были у меня не лучшими. Повлияли серьёзные паузы из-за судов в отношении реванша со Штурмом, смена тренера, переезд во Владикавказ. Надо было к этому привыкнуть, и сейчас я полностью смог сосредоточиться на подготовке к поединкам, что позволяет с оптимизмом смотреть в будущее.

Пятничная победа стала для Чудинова 22-й при двух поражениях. Он сохранил лидерство в рейтинге WBA, что ещё больше повышает его шансы на титульный бой.