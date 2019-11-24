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«Поставил себе цель попасть на Олимпиаду и выиграть ее»

Чемпион России по боксу – 2019 Имам Хатаев — об амбициозных задачах, отношениях с братом и долгожданной победе
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Фото: пресс-служба единого интернет-портала «Команда России»/teamrussia.pro
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Одним из героев чемпионата России по боксу в Самаре стал Имам Хатаев, завоевавший золото в категории до 81 кг. В финале 25-летний спортсмен одолел участника сентябрьского ЧМ Георгия Кушиташвили.

Для Имама Хатаева это золото было особенным, так как на трех предыдущих чемпионатах России он проигрывал финальные бои. В этот раз боксеру удалось добиться своего и повторить достижение младшего брата Шамиля Хатаева, побеждавшего в национальном первенстве в 2017 году в категории до 75 кг.

В интервью «Известиям» Имам Хатаев поделился эмоциями от победы и ожиданиями от предстоящего олимпийского года.

— Это самая главная медаль в вашей карьере?

— Думаю, да. Я уже давно шел к этому. И вот пришел. Было очень непросто, соперники достойно бились против меня, особенно Георгий Кушиташвили в финале. Но я рад, мне удалось показать всё, что могу, и победить такого опытного боксера.

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— Психологически на вас давила эта «серебряная болезнь» прошлых чемпионатов России?

— Я просто забыл про серебро. Думал лишь про золото и получил его. Но это только начало. Сам поставил себе цель на следующий год попасть на Олимпиаду. И выиграть ее.

— Чувствуете себя фаворитом в борьбе за попадание на Олимпиаду?

— Конечно, соперничество с другими российскими боксерами за поездку в Токио продолжается. Будут турниры со множеством соперников. Надо выиграть лицензионный турнир в Лондоне. Но сначала необходимо на него попасть. У нас внутри России еще предстоят сборы и отборочные соревнования. Так что пока нельзя думать, что я первый кандидат на Олимпиаду. Надо всё начинать сначала и готовиться по-новому.

— Вы с братом мысленно соревнуетесь по количеству медалей?

— Нет. Знаете, у нас на сборах и даже на соревнованиях всегда братские отношения. Жмем руку друг другу, обнимаемся, когда кто-то добивается успеха. И вместе тренируемся. А потом каждый из нас выходит на ринг и делает всё, что может. Но ни внутри сборной, ни внутри семьи никогда не считали медали друг друга. Стараюсь только поддерживать брата, а он меня.

— Для вас не было делом принципа догнать Шамиля и повторить его достижение, выиграв золото чемпионата России?

— Не думал об этом. Дома вообще забываем про соперников и бои. Вышли с ринга — мысли уже о других делах. И только с тренером разбираем прошедшие бои, анализируем, что делали с тем или иным соперником правильно, а где ошибались.

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