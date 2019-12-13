Спортивные выходные с «Известиями»

Хоккей. Кубок Первого канала

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков Матч Россия — Финляндия на Кубке Первого Канала-2018

Ноябрьский старт Еврохоккейтура на финском Кубке Карьяла оказался неудачным для сборной России. Подопечные Алексея Кудашова заняли третье место, выиграв лишь один матч — по буллитам у Швеции (5:4). В значительной степени это можно объяснить тем, что в Хельсинки «Красная машина» привезла экспериментальный состав с множеством новичков. На домашнем турнире наша команда предстанет в своем лучшем виде — в заявку попали сильнейшие на данный момент игроки КХЛ. И уже в субботу они примут в Москве Чехию, а в воскресенье сыграют в Санкт-Петербурге на домашней арене футбольного «Зенита» против Финляндии.

14 декабря, 15:00, Россия–Чехия. Стадион «ЦСКА Арена» (Москва). 15 декабря, 16:00, Россия - Финляндия. Стадион «Газпром Арена» (Санкт-Петербург). Прямые трансляции на Первом канале

Гандбол. Женщины. Чемпионат мира. Полуфиналы. Норвегия–Испания, Россия–Нидерланды. Матч за третье место и финал

Фото: ИЗВЕСТИЯ/павел Бедняков Игроки женской сборной России по гандболу

Последний предолимпийский крупный турнир подходит к концу. Сборная России без поражений прошла оба групповых этапа ЧМ и теперь претендует на завоевание медалей в Японии. Уже в пятницу подопечным Амброса Мартина предстоит бороться за выход в финал с одним из фаворитов чемпионата мира — командой Нидерландов. В другой паре сойдутся Норвегия и Испания. Матчи за медали пройдут в воскресенье. Мировое первенство ценно не только наградами, но и возможностью без отбора попасть на Олимпиаду-2020 в Токио. Место туда забронировано только для победителя ЧМ, поэтому все четыре сильнейшие команды мира приложат максимум усилий, чтобы весной избежать нервной процедуры квалификации на ближайшие Игры.

13 декабря, 11:30; 14:30, полуфиналы. 15 декабря, 11:30, матч за третье место; 14:30, финал. Арена «Хигаси-Ку» (Кумамото, Япония). Прямые трансляции на «Матч! Игра»

Бокс. Бой за титул чемпиона WBA Gold. Фёдор Чудинов – Хассан Н'Жикам

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков Фёдор Чудинов

Экс-чемпион мира во втором среднем весе Фёдор Чудинов сейчас владеет поясом WBA Continental и занимает второе место в рейтинге WBA, шестое — в IBF, WBC, BoxRec и первое в России по BoxRec. В пятницу в столице Северной Осетии 32-летнему россиянину предстоит биться с 35-летним камерунцем Хассаном Н'Жикамом (десятое место в рейтинге BoxRec и первое место во Франции по BoxRec). В случае успеха наш боксер завоюет пояс WBA Gold и будет претендовать на бой за полноценный титул чемпиона по версии WBA, который он потерял в 2016 году.

13 декабря, 20:30. Дворец спорта «Манеж» имени Б.Х. Кулаева (Владикавказ). Прямая трансляция на «Матч ТВ» и «Матч! Боец»

Биатлон. Кубок мира

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев Матвей Елисеев

Стартовый этап сезона в шведском Эстерсунде сложился для российских биатлонистов не самым удачным образом, но некоторые достижения у них всё же были. Главное — бронза Матвея Елисеева в спринте. В пятницу у него будет шанс повторить этот успех в аналогичной дисциплине на втором этапе в Хохфильцене. Большие надежды в Австрии также возлагаются на Александра Логинова и Светлану Миронову. Не исключены успешные результаты в эстафетах и гонках преследования, намеченных на ближайшие выходные.

13 декабря, спринт: 13:30, женщины; 16:20, мужчины. 14 декабря: 13:30, эстафета, женщины; 16:55, гонка преследования, мужчины. 15 декабря: 14:00, гонка преследования, женщины; 16:00, эстафета, мужчины. Биатлонный центр (Хохфильцен, Австрия). Прямые трансляции на «Матч ТВ»

Баскетбол. Евролига. «Бавария»–«Зенит»

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков Игроки БК «Зенит»

В прошлую пятницу своей домашней победой над французским «Виллербаном» (75:70) «Зенит» прервал шестиматчевую серию поражений. Но команда из Санкт-Петербурга по-прежнему замыкает таблицу Евролиги. В первых 12 турах своего дебютного сезона в главном клубном континентальном баскетбольном турнире подопечные Жоана Пласы выиграли только три встречи. Чтобы уйти с последнего, 18-го места и побороться за четвертьфинал, им нужно выигрывать ближайшие матчи. Один из них состоится в пятницу в Мюнхене. «Зенит» сыграет против «Баварии», у которой также дела идут не очень хорошо — немецкая команда находится на 16-й строчке в таблице.

13 декабря, 22:30. Арена «Ауди Дом» (Мюнхен, Германия). Прямые трансляции на «Матч ТВ» и «Матч Игра»