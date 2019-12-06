Спортивные выходные с «Известиями»
Фигурное катание. Финал Гран-при
В этом сезоне у России широкое представительство, которого не было уже много лет. В танцах на льду выступят две наши пары: Виктория Синицина – Никита Кацалапов и Александра Степанова – Иван Букин. Они будут противостоять звездным французам Габриэле Пападакис – Гийому Сизерону, а также канадцам Пайпер Гиллес – Полю Пуарье и американцам Мэдисон Чок – Эвану Бейтсу. В спортивных парах у нас шансы на медали минимум один к двум, так как в Турин приехали сразу три отечественных дуэта: Александра Бойкова – Дмитрий Козловский, Анастасия Мишина – Александр Галлямов, Дарья Павлюченко – Денис Ходыкин. С ними за подиум поборются две китайские пары Суй Веньцзин – Хань Цун и Пэн Чэн – Цзинь Ян, а также канадцы Кирстен Мур-Тауэрс – Майкл Маринаро. Также среди запасных наши Евгения Тарасова и Владимир Морозов. В мужском одиночном катании звездному японцу Юдзуру Ханю и американцу Нейтану Чену попробуют составить конкуренцию россияне Александр Самарин и Дмитрий Алиев, француз Кевин Эймоз и китаец Цзинь Боян. Наконец, самые ожидаемые прокаты состоятся у женщин, где от России выступят четыре сильнейшие фигуристки — Александра Трусова, Алина Загитова, Анна Щербаков и Алена Косторная. Им будут противостоять действующая победительница финала Гран-при японка Рика Кихира и американка Брэди Теннелл. Среди запасных оказалась еще одна наша знаменитая спортсменка Елизавета Туктамышева.
6 декабря, короткие программы: 20:30, танцы на льду; 21:50, женщины; 22:55, спортивные пары, произвольная программа. 7 декабря, произвольные программы: 15:00, мужчины; 21:25, танцы на льду; 22:55, женщины. Арена «Палавела» (Турин, Италия). Прямые трансляции на Первом канале
Гандбол. Женщины. Чемпионат мира
Действующие олимпийские чемпионки россиянки уверенно шагают по первому групповому этапу первенства планеты. Подопечные Амброса Мартина без особых проблем разобрались с Китаем (26:11), Аргентиной (35:22), ДР Конго (34:13) и хозяйкой соревнования Японией (33:23) и почти добились первого места в своей группе. За него сегодня Россия поборется со Швецией, которая также не проиграла ни одной встречи. А уже в воскресенье обе команды начнут выступление на второй групповой стадии, где с выходцами из их группы D уже точно сыграют победители группы C Испания и Черногория, а также сборная, занявшая в ней третье место — сегодня эту позицию оспорят между собой Венгрия и Румыния. На этой стадии участники проведут по три встречи, занявшие первые два места попадут в полуфинал.
6 декабря, 14:30, Россия — Швеция. 8 декабря, первый тур второго группового этапа. Арена «Хигаси-Ку» (Кумамото, Япония). Прямые трансляции на «Матч ТВ» и «Матч! Игра»
Футбол. Чемпионат России. «Зенит»–«Динамо», «Краснодар»–ЦСКА
Московское «Динамо» после прихода на пост главного тренера Кирилла Новикова не проиграло ни одной встречи. И это при том, что на его пути среди прочих оказывались лидеры — «Краснодар» (1:1), ЦСКА (1:0), «Ростов» (2:1) и «Локомотив» (2:1). Но настоящий тест бело-голубые пройдут сегодня в Санкт-Петербурге, где сыграют с лидером и действующим чемпионом «Зенитом». Подопечные Сергея Семака оторвались от ближайшего преследователя «Локомотива» на восемь очков и в случае победы над «Динамо» уйдут на зимний перерыв с очень комфортным преимуществом. В случае осечки питерцев появится шанс на возрождение интриги. Помимо «Локомотива», их догнать будут пробовать «Краснодар» и ЦСКА, которые в этом туре сойдутся в очной встрече. Сейчас команды идут на третьем и четвертом местах соответственно.
6 декабря, 19:30. Стадион «Газпром Арена» (Санкт-Петербург). 7 декабря, 16:00. Стадион «Краснодар». Прямые трансляции на «Матч ТВ»
Хоккей. Регулярный чемпионат КХЛ. «Авангард»–«Ак Барс»
В прошлом сезоне именно по итогам матчей с играющей в Балашихе омской командой «Ак Барс» сложил полномочия обладателя Кубка Гагарина. В первом раунде плей-офф «Авангард» всухую разгромил казанцев в серии — 4:0. Тем самым была подведена черта под карьерой в клубе главного тренера Зинэтулы Билялетдинова, сделавшего коллектив из столицы Татарстана одним из самых титулованных в России. Сменивший его Дмитрий Квартальнов уверенно начал на новом посту — сейчас команда лидирует в регулярном чемпионате. «Авангард» идет вторым в Восточной конференции и в случае победы в воскресном матче над «Ак Барсом» может вплотную к нему приблизиться.
8 декабря, 17:00. «Арена им. Ю.Е. Ляпкина» (Балашиха). Прямая трансляция на КХЛ HD
Биатлон. Кубок мира. Первый этап
Стартовый этап Кубка мира закончится в предстоящие выходные. Уже на прошлой неделе были разыграны первые комплекты наград, а у России появилась бронзовая медаль — Матвей Елисеев завоевал ее в спринте. Закончат соревнование «стреляющие лыжники» в шведском Эстерсунде двумя эстафетами. Завтра она пройдет у мужчин, а послезавтра — у женщин. В прошлом сезоне после долгого перерыва нашим командам уже удалось выиграть этап Кубка мира в этой дисциплине. И теперь россияне попробуют повторить успех.
7 декабря, 19:10, эстафета, мужчины. 8 декабря, 17:10, эстафета, женщины. Биатлонная трасса Эстерсунда (Эстерсунд, Швеция). Прямая трансляция на «Матч ТВ» и Eurosport 1
Баскетбол. «Химки»–«Барселона»
Подмосковный клуб удачно стартовал в нынешней Евролиге, но провалил вторую половину ноября, проиграв три встречи подряд. Теперь «Химки» продолжают находиться в зоне плей-офф, но лишь на последней, восьмой, строчке. Чтобы удержаться там, подопечным Римаса Куртинайтиса было бы хорошо обыграть дома «Барселону», идущую второй в таблице. Тогда химчане смогут чувствовать себя более спокойно.
6 декабря, 20:00. «Арена Мытищи». Прямая трансляция на «Матч! Страна»
Волейбол. Чемпионат мира среди клубов. Полуфиналы
Казанский «Зенит» вновь попробует завоевать клубный чемпионат мира. Этот трофей долго не покорялся подопечным Владимира Алекно, но два года назад они его все-таки выиграли. Правда, уже в декабре 2018 года сложили полномочия сильнейшего клуба планеты. А весной растеряли статус лучших на континенте и в родной стране — еще недавно такое было немыслимо. Казанцы отдали титул победителя Лиги чемпионов, которую выигрывали четыре сезона подряд. А также уступили кемеровскому «Кузбассу» звание чемпиона России, которое не отдавали предыдущие пять лет. Предстоящий клубный ЧМ в Бразилии — отличный шанс для «Зенита» реабилитироваться и на мажорной ноте закончить год. Если команда завоюет золото, предыдущие неудачи будут забыты. За победу ей придется бороться с бразильским «Крузейро», итальянской «Чивитановой» и катарским «Аль-Раяном».
7 декабря, полуфиналы: 20:00, 23:00. 8 декабря: 15:30, матч за третье место; 18:30, финал. Арена «Дивино Брага Холл» (Бетина, Бразилия). Прямые трансляции на «Матч! Игра»