Спортивные выходные с «Известиями»

Фигурное катание. Финал Гран-при

В этом сезоне у России широкое представительство, которого не было уже много лет. В танцах на льду выступят две наши пары: Виктория Синицина – Никита Кацалапов и Александра Степанова – Иван Букин. Они будут противостоять звездным французам Габриэле Пападакис – Гийому Сизерону, а также канадцам Пайпер Гиллес – Полю Пуарье и американцам Мэдисон Чок – Эвану Бейтсу. В спортивных парах у нас шансы на медали минимум один к двум, так как в Турин приехали сразу три отечественных дуэта: Александра Бойкова – Дмитрий Козловский, Анастасия Мишина – Александр Галлямов, Дарья Павлюченко – Денис Ходыкин. С ними за подиум поборются две китайские пары Суй Веньцзин – Хань Цун и Пэн Чэн – Цзинь Ян, а также канадцы Кирстен Мур-Тауэрс – Майкл Маринаро. Также среди запасных наши Евгения Тарасова и Владимир Морозов. В мужском одиночном катании звездному японцу Юдзуру Ханю и американцу Нейтану Чену попробуют составить конкуренцию россияне Александр Самарин и Дмитрий Алиев, француз Кевин Эймоз и китаец Цзинь Боян. Наконец, самые ожидаемые прокаты состоятся у женщин, где от России выступят четыре сильнейшие фигуристки — Александра Трусова, Алина Загитова, Анна Щербаков и Алена Косторная. Им будут противостоять действующая победительница финала Гран-при японка Рика Кихира и американка Брэди Теннелл. Среди запасных оказалась еще одна наша знаменитая спортсменка Елизавета Туктамышева.

6 декабря, короткие программы: 20:30, танцы на льду; 21:50, женщины; 22:55, спортивные пары, произвольная программа. 7 декабря, произвольные программы: 15:00, мужчины; 21:25, танцы на льду; 22:55, женщины. Арена «Палавела» (Турин, Италия). Прямые трансляции на Первом канале

Гандбол. Женщины. Чемпионат мира

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков Гандболистки сборной России

Действующие олимпийские чемпионки россиянки уверенно шагают по первому групповому этапу первенства планеты. Подопечные Амброса Мартина без особых проблем разобрались с Китаем (26:11), Аргентиной (35:22), ДР Конго (34:13) и хозяйкой соревнования Японией (33:23) и почти добились первого места в своей группе. За него сегодня Россия поборется со Швецией, которая также не проиграла ни одной встречи. А уже в воскресенье обе команды начнут выступление на второй групповой стадии, где с выходцами из их группы D уже точно сыграют победители группы C Испания и Черногория, а также сборная, занявшая в ней третье место — сегодня эту позицию оспорят между собой Венгрия и Румыния. На этой стадии участники проведут по три встречи, занявшие первые два места попадут в полуфинал.

6 декабря, 14:30, Россия — Швеция. 8 декабря, первый тур второго группового этапа. Арена «Хигаси-Ку» (Кумамото, Япония). Прямые трансляции на «Матч ТВ» и «Матч! Игра»

Футбол. Чемпионат России. «Зенит»–«Динамо», «Краснодар»–ЦСКА

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев «Зенит»–«Динамо»

Московское «Динамо» после прихода на пост главного тренера Кирилла Новикова не проиграло ни одной встречи. И это при том, что на его пути среди прочих оказывались лидеры — «Краснодар» (1:1), ЦСКА (1:0), «Ростов» (2:1) и «Локомотив» (2:1). Но настоящий тест бело-голубые пройдут сегодня в Санкт-Петербурге, где сыграют с лидером и действующим чемпионом «Зенитом». Подопечные Сергея Семака оторвались от ближайшего преследователя «Локомотива» на восемь очков и в случае победы над «Динамо» уйдут на зимний перерыв с очень комфортным преимуществом. В случае осечки питерцев появится шанс на возрождение интриги. Помимо «Локомотива», их догнать будут пробовать «Краснодар» и ЦСКА, которые в этом туре сойдутся в очной встрече. Сейчас команды идут на третьем и четвертом местах соответственно.

6 декабря, 19:30. Стадион «Газпром Арена» (Санкт-Петербург). 7 декабря, 16:00. Стадион «Краснодар». Прямые трансляции на «Матч ТВ»

Хоккей. Регулярный чемпионат КХЛ. «Авангард»–«Ак Барс»

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе «Авангард»–«Ак Барс»

В прошлом сезоне именно по итогам матчей с играющей в Балашихе омской командой «Ак Барс» сложил полномочия обладателя Кубка Гагарина. В первом раунде плей-офф «Авангард» всухую разгромил казанцев в серии — 4:0. Тем самым была подведена черта под карьерой в клубе главного тренера Зинэтулы Билялетдинова, сделавшего коллектив из столицы Татарстана одним из самых титулованных в России. Сменивший его Дмитрий Квартальнов уверенно начал на новом посту — сейчас команда лидирует в регулярном чемпионате. «Авангард» идет вторым в Восточной конференции и в случае победы в воскресном матче над «Ак Барсом» может вплотную к нему приблизиться.

8 декабря, 17:00. «Арена им. Ю.Е. Ляпкина» (Балашиха). Прямая трансляция на КХЛ HD

Биатлон. Кубок мира. Первый этап

Фото: РИА Новости/Александр Вильф Александр Логинов

Стартовый этап Кубка мира закончится в предстоящие выходные. Уже на прошлой неделе были разыграны первые комплекты наград, а у России появилась бронзовая медаль — Матвей Елисеев завоевал ее в спринте. Закончат соревнование «стреляющие лыжники» в шведском Эстерсунде двумя эстафетами. Завтра она пройдет у мужчин, а послезавтра — у женщин. В прошлом сезоне после долгого перерыва нашим командам уже удалось выиграть этап Кубка мира в этой дисциплине. И теперь россияне попробуют повторить успех.

7 декабря, 19:10, эстафета, мужчины. 8 декабря, 17:10, эстафета, женщины. Биатлонная трасса Эстерсунда (Эстерсунд, Швеция). Прямая трансляция на «Матч ТВ» и Eurosport 1

Баскетбол. «Химки»–«Барселона»

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин «Химки»–«Барселона»

Подмосковный клуб удачно стартовал в нынешней Евролиге, но провалил вторую половину ноября, проиграв три встречи подряд. Теперь «Химки» продолжают находиться в зоне плей-офф, но лишь на последней, восьмой, строчке. Чтобы удержаться там, подопечным Римаса Куртинайтиса было бы хорошо обыграть дома «Барселону», идущую второй в таблице. Тогда химчане смогут чувствовать себя более спокойно.

6 декабря, 20:00. «Арена Мытищи». Прямая трансляция на «Матч! Страна»

Волейбол. Чемпионат мира среди клубов. Полуфиналы

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков Волейболисты казанского «Зенита»

Казанский «Зенит» вновь попробует завоевать клубный чемпионат мира. Этот трофей долго не покорялся подопечным Владимира Алекно, но два года назад они его все-таки выиграли. Правда, уже в декабре 2018 года сложили полномочия сильнейшего клуба планеты. А весной растеряли статус лучших на континенте и в родной стране — еще недавно такое было немыслимо. Казанцы отдали титул победителя Лиги чемпионов, которую выигрывали четыре сезона подряд. А также уступили кемеровскому «Кузбассу» звание чемпиона России, которое не отдавали предыдущие пять лет. Предстоящий клубный ЧМ в Бразилии — отличный шанс для «Зенита» реабилитироваться и на мажорной ноте закончить год. Если команда завоюет золото, предыдущие неудачи будут забыты. За победу ей придется бороться с бразильским «Крузейро», итальянской «Чивитановой» и катарским «Аль-Раяном».

7 декабря, полуфиналы: 20:00, 23:00. 8 декабря: 15:30, матч за третье место; 18:30, финал. Арена «Дивино Брага Холл» (Бетина, Бразилия). Прямые трансляции на «Матч! Игра»