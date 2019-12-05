Финальный Турин: на Гран-при выступят сразу 16 российских фигуристов

Из 24 позиций на стартующем сегодня, 5 декабря, в Турине финале Гран-при по фигурному катанию россиянами занято 11. Всего же из 36 фигуристов, пробившихся на соревнование в Италии, за нашу страну выступят 16. Такого ранее не случалось, чтобы во всех дисциплинах одновременно спортсмены РФ добились столь широкого представительства. Подобное бывало, и неоднократно, лишь в отдельных видах. И даже нынешнее попадание в финал женского одиночного катания сразу четырех россиянок тоже не уникально.

Женщины

Еще до старта сезона весь мир фигурного катания с нетерпением ждал дебюта во взрослом Гран-при трех юных учениц Этери Тутберидзе. Уже на юниорских соревнованиях у них не было конкуренток даже из более старших возрастов. В итоге Александра Трусова, Алена Косторная и Анна Щербакова не подкачали, выиграв по два этапа Гран-при каждая и не подпустив никого к вершине. Впервые в истории все шесть этапов остались за представительницами одной страны.

Финал_1 Алена Косторная выступает с произвольной программой в женском одиночном катании на контрольных прокатах по фигурному катанию в Москве Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Из-за такого развития событий лишилась лидерства действующая олимпийская чемпионка и чемпионка мира Алина Загитова, которая, впрочем, также сумела пройти в финал. При этом за бортом Турина оказались такие топовые фигуристки, как Евгения Медведева и Елизавета Туктамышева. Последняя довольствовалась ролью запасной в Италии. Конкуренцию нашей звездной четверке составят победительница прошлогоднего финала Гран-при японка Рика Кихира и действующая победительница командного чемпионата мира американка Брэди Теннелл.

Финал_2 Анна Щербакова выступает с произвольной программой в женском одиночном катании на контрольных прокатах по фигурному катанию в Москве Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

— Все российские фигуристки в последние годы выступают на высоком уровне, а новички взрослого Гран-при демонстрируют фантастическое катание , — поделилась мнением с «Известиями» представительница сборной США Мэрайя Белл. — Если они выступят в свою силу, то, скорее всего, победят. Хотя трудно предсказать, кто будет первым. Могу только отметить, что их противостояние будет очень интересным. Еще я бы не стала сбрасывать со счетов Брэди Теннелл и Рику Кихиру. Если кто-то из их соперниц ошибется, а они идеально выступят, то результат может быть любой.

Пары

Здесь от России выступят три дуэта. Основная наша надежда в борьбе за призовые места — Александра Бойкова и Дмитрий Козловский. Скорее всего, им предстоит противостоять двум китайским парам Суй Вэньцзин — Хань Цун и Пэн Чэн — Цзинь Ян, а также канадцам Кирстен Мур-Тауэрс — Майкл Маринаро. Бойковой и Козловскому 17 и 19 лет соответственно, но в их активе уже имеется бронза январского чемпионата Европы в Минске в первый же сезон на взрослом уровне. А минувшей осенью они забрали неофициальный статус лидеров российского парного катания у Евгении Тарасовой и Владимира Морозова, выиграв два этапа Гран-при — в Канаде и Москве.

Финал_3 Александра Бойкова и Дмитрий Козловский выступают с произвольной программой в соревнованиях среди пар на V этапе Гран-при по фигурному катанию в Москве Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Также Россию представят еще два молодых дуэта — Дарья Павлюченко с Денисом Ходыкиным и Анастасия Мишина с Александром Галлямовым. У обеих пар девушкам сейчас по 18 лет, а парням — по 20.

Финал_4 Анастасия Мишина и Александр Галлямов выступают с произвольной программой в парном катании на контрольных прокатах по фигурному катанию в Москве Фото: РИА Новости/Владимир Песня

— Выступление Александры Бойковой и Дмитрия Козловского уже давно не является открытием — они достаточно качественно и уверенно катались еще в прошлом сезоне, — поделился мнением с «Известиями» олимпийский чемпион – 2006 и двукратный победитель финала Гран-при в парном катании Максим Маринин. — А в нынешнем пара утвердилась в роли лидеров среди российских дуэтов. Александра и Дмитрий подкупают своей уверенностью и нацеленностью на победу, трудолюбием и характером. Я это в них не первый год замечаю, но сейчас ко всем перечисленным достоинствам добавилась стабильность. Если всё это они проявят в Турине, то могут побороться за первое место. Что касается двух других наших пар, то здесь ситуация такая — Павлюченко с Ходыкиным проводят только свой второй сезон на взрослом уровне, а у Мишиной и Галлямова — это вообще дебют. Пока им трудно бороться за высшие награды, поэтому сам факт выхода в финал Гран-при можно считать успехом. Главное, чтобы они откатались в свою силу, сделали правильные выводы из всех удачных исполнений элементов и ошибок и продолжили усердно тренироваться. В любом случае выступление среди шести лучших пар будет неоценимым опытом для молодых спортсменов.

Мужчины

На двух последних чемпионатах Европы наши фигуристы становились вторыми. В 2018 году в Москве серебро взял Дмитрий Алиев, а через год в Минске аналогичного успеха добился Александр Самарин. В текущем сезоне они по два раза оказывались на подиуме по итогам этапов Гран-при, причем Самарин завоевал золото в Москве. Стабильно высокие результаты позволяют надеяться на призовые места в финале. А также дают надежду на постепенное возвращение нашего мужского катания в элиту, которую оно покинуло после завершения карьеры Алексеем Ягудиным и Евгением Плющенко. Но фавориты в Италии — двукратный олимпийский чемпион японец Юдзуру Ханю и двукратный чемпион мира американец Нейтан Чен. Также среди участников двукратный бронзовый призер ЧМ китаец Цзинь Боян.

Финал_5 Александр Самарин выступает в произвольной программе мужского одиночного катания на V этапе Гран-при по фигурному катанию в Москве Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

— Думаю, ближайшие перспективы у нашего мужского катания довольно хорошие и оно постепенно возвращается на лидирующие позиции , — заявил «Известиям» олимпийский чемпион – 1994, первый победитель финала Гран-при среди мужчин Алексей Урманов. — Это доказывают результаты Самарина и Алиева в нынешнем сезоне. Наши парни качественно выступали на этапах и заслужили попадания в финал. Особенно отмечу Сашу Самарина, который серьезно прогрессирует, а его достаточно сложный каскад четверной лутц — тройной тулуп исполняется им настолько точно, что ввиду высокого базового балла за этот элемент у нашего фигуриста хорошие шансы на успех. Главное, ребятам не сбавлять, и тогда всё у них будет отлично.

Танцы на льду

Виктория Синицина и Никита Кацалапов после начала совместного выступления в 2014 году не демонстрировали стабильно высоких результатов. В значительной степени этому мешали постоянные травмы. Но в текущем сезоне они вышли в число лидеров мировых танцев на льду и выиграли два этапа Гран-при — в Шанхае и Москве. Помимо них от России выступят действующие вице-чемпионы Европы Александра Степанова и Иван Букин. Наши пары будут конкурировать со звездными французами, четырехкратными чемпионами мира и серебряными призерами последней Олимпиады Габриэлой Пападакис и Гийомом Сизероном, канадцами Пайпер Гиллес и Полем Пуарье, а также двумя американскими дуэтами — Мэдисон Хаббелл — Захари Донохью и Мэдисон Чок — Эван Бейтс.

Финал_6 Виктория Синицина и Никита Кацалапов выступают с произвольной программой в соревнованиях среди танцевальных пар на V этапе Гран-при по фигурному катанию в Москве Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

— С Пападакис и Сизероном сложно бороться за победу, но можно, — сказала «Известиям» чемпионка мира и бронзовый призер Олимпиады-2010 в танцах на льду Оксана Домнина. — Синицина и Кацалапов выступают на достаточно высоком уровне и могут рассчитывать на медали, в том числе золотые. Они уже прикатались друг к другу и стали состоявшейся парой, занимающей высокие места на мировом уровне. Ну и, конечно, сказалось то, что травмы теперь их обходят стороной. За счет этого Виктория и Никита стали стабильно побеждать в нынешнем сезоне. И сейчас можно надеяться, что они, как и Степанова с Букиным, смогут бороться за медали.

Финал Гран-при в Турине пройдет с 5 по 7 декабря, а 8 декабря состоятся показательные выступления.