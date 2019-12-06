Охотник на Хантера: Поветкин в шаге от боя за чемпионский пояс

Знаменитый российский боксер Александр Поветкин в эту субботу проведет ключевой бой в своей карьере. 40-летний спортсмен, выступающий в супертяжелой весовой категории, сразится с американцем Майклом Хантером. Схватка состоится 7 декабря в городе Эд-Диръия в Саудовской Аравии, и от её исхода будет зависеть дальнейшая судьба россиянина в этом виде спорта.

Победа принесет «Русскому Витязю» не только гонорар в размере около $500–600 тыс. (по данным СМИ), но и возможность встретиться с чемпионом по версии WBA, который определится этим же вечером в противостоянии британца Энтони Джошуа и мексиканца Энди Руиса.

— Титулы — это, конечно, хорошо, но мне всю карьеру хотелось боксировать с лучшими, — признался «Известиям» Александр Поветкин. — Хотя, если говорить честно, то сейчас поясами по сути и владеют лучшие. Смотрите на чемпионов мира — они все лучшие.

И Хантер (19 боев, 18 побед, 12 нокаутом), и Поветкин (37 боев, 35 побед, 24 нокаутом) сотрудничают с промоутерской компанией Matchroom Boxing, поэтому их очная встреча была предсказуема. Россиянин выходил на ринг в августе и одолел по очкам британца Хьюи Фьюри, а Хантер в сентябре перебоксировал россиянина Сергея Кузьмина. У обоих спортсменов было не так много времени на подготовку, именно поэтому россиянину крайне важно находиться в оптимальных кондициях.

— Поветкина ожидает очень тяжелый поединок, — поделился своими ожиданиями с «Известиями» представитель российского боксера Андрей Рябинский. — Мы проговаривали с ним, что Хантер — опасный и быстрый боец, поэтому для Саши этот бой станет серьезным испытанием. Я просил его уделить особое внимание подготовке. В ходе боя будет много передвижений, ударов, сложной и вдумчивой работы.

Оба боксера достаточно быстры и подвижны, но россиянин после проведения силовых атак берет более длительные паузы, чтобы восстановиться. Хантер предпочитает работу вторым номером и постарается не дать Поветкину возможности отдыхать, будет постоянно держать его в напряжении, прессингуя и набрасывая легкие удары передней рукой.

Американец в ринге абсолютно расслаблен, у него хорошее чувство дистанции. Он не боится идти в размен, хорошо держит удар, но имеет не лучшую защиту. Легко сближается и вяжет соперника в клинче, продолжая при этом обрабатывать корпус оппонента.

— Думаю, Хантер будет пробовать выдержать тот же рисунок боя, что и в поединке с Сергеем Кузьминым, — поделился мнением с «Известиями» непобежденный чемпион мира по версии WBA в полутяжелом весе Дмитрий Бивол. — Он будет стараться двигаться назад, удерживать Александра на дальней дистанции, а когда пропустит — максимально входить в клинч. Есть предсказуемые моменты: Саша смотрел бой Хантера с Сергеем, сделал выводы. Предполагаю, Александр будет выбрасывать больше ударов. У него есть очень хорошие поставленные удары, такие как левый и правый сбоку. На ближней и средней дистанции он будет стараться зацепить ими Хантера. Шансы на победу Александра очень велики. У американца в предыдущих поединках, за исключением боя с Кузьминым, наблюдались проблемы с выносливостью. Поэтому риск встречи с Майклом Хантером достаточно оправданный.

На стороне Витязя несколько очевидных факторов: внушительный профессиональный опыт, мощный удар, отличная работа «по этажам». Поветкин имеет в своем арсенале поставленные многоударные комбинации, которые завершает акцентированными хуками. Однако к середине поединка у россиянина наблюдается монотонность атакующих действий, что позволяет оппоненту подстроиться под его выпады.

— Если у Саши пройдет лаки-панч, будет отлично, но я бы не стал на это рассчитывать, — добавил «Известиям» Андрей Рябинский. — Скорее я бы сделал ставку на то, что им придется пройти всю дистанцию на высоких скоростях с большим количеством активных действий с обеих сторон.

Оба боксера одинакового роста — по 188 см. Размах рук (202 см у Хантера против 191 см у Поветкина) дает американцу преимущество в работе на дальней дистанции. При этом бойцы не считаются самыми «весомыми» представителями супертяжелого дивизиона. Поветкин — природный тяжеловес, который весит между боями около 110 кг, а к бою подходит с весом до 105 кг. Хантер в день поединка показывает примерно 97 кг, ненамного превышая лимит тяжелой весовой категории, в которой начинал свою профессиональную карьеру.