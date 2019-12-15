«Делаю замечания два раза, а на третий — выгоняю из команды»

В уходящем 2019 году одной из самых успешных команд страны оказалась сборная России по любительскому боксу, выигравшая три золота и одну бронзу на сентябрьском чемпионате мира в Екатеринбурге. В скором времени боксерам предстоит отбираться на Олимпиаду-2020 в Токио. Ситуация усложняется недавними санкциями со стороны Всемирного антидопингового агентства (WADA), вынуждающего всех отечественных спортсменов выступать в столице Японии под нейтральным флагом.

В интервью «Известиям» главный тренер сборной России рассказал о работе с национальной командой и подготовке к главному соревнованию четырехлетия.

— Насколько вам было тяжело принимать сборную за три месяца до чемпионата мира?

— Очень тяжело. Но мне предложили возглавить команду, а я в своей жизни привык не отказываться от такой работы. Хотя думал над принятием решения достаточно долго. Мы с юниорами (до лета 2019-го Виктор Фархутдинов возглавлял юниорскую сборную по боксу. — «Известия») неплохо выступили на Европейских играх в Минске, и генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Назарович Кремлёв предложил мне возглавить взрослую команду. В итоге понял, что отказываться нельзя. Принял команду за три месяца до чемпионата мира в Екатеринбурге, с удовольствием взялся за работу. Мы с помощниками посмотрели около 150 боев по интернету. И наяву я еще увидел несколько поединков. Достаточно качественно провели подготовительный этап в Кисловодске, где на фоне усталости провели отбор между нашими ребятами — по два боя каждый. В итоге определили лидеров в своих весовых категориях и выбрали их на чемпионат мира. Думаю, ни в одном из боксеров мы не ошиблись. Все отбоксировали достойно, хотя жеребьевка была очень тяжелая. Шесть наших парней попали на призеров прошлых чемпионатов мира, пятеро противостояли кубинцам — признанным лидерам мирового бокса.

С1 Церемония чествования победителей Чемпиона мира по боксу Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

— Второе место в медальном зачете — успех?

— Да, тем более в итоге нам чуть-чуть, одной медали, не хватило для первого общекомандного места. У Узбекистана три золота, одно серебро, а у нас три золота и одна бронза. То есть совсем немного проиграли. Хотя у Узбекистана и ставшего третьим Казахстана очень сильные команды, с которыми мы сотрудничаем и будем вместе готовиться в олимпийский сезон. Нам надо больше выезжать и боксировать с сильнейшими. Будем добиваться того, чтобы парни росли, и четко распределим нагрузки для состава сборной, который с 13 по 23 марта в Лондоне будет биться в европейском отборочном турнире Олимпиады.

— На команду давит ситуация вокруг санкций в отношении нашего спорта со стороны WADA?

— Давит. Отовсюду давит. Не только сейчас. Например, в этом году проводили в Токио небольшой предолимпийский турнир, где можно было осмотреть базу и зал, где будут проводиться соревнования. Главный тренер сборной Японии предложил две путевки для наших боксеров. Мы готовили ребят, но в последний день WADA запретило нам туда выезжать. Просто сказали, что не нужно нам там быть.

— Что для вас будет успешным результатом на Олимпиаде?

— Для нас — тренеров и нынешнего руководства федерации — это первая Олимпиада. В 2018 году мы выиграли в Буэнос-Айресе общий зачет юношеских Олимпийских игр — впервые в истории советского и российского бокса. А в Токио хочется улучшить результаты прошлой Олимпиады в Рио. Там было одно золото. Сейчас хотим постараться выиграть как минимум две медали высшего достоинства. Приложим для этого все усилия. Но нужно сделать четкую работу по выбору состава на европейский отбор в Лондоне, чтобы уже в марте все восемь человек завоевали олимпийские лицензии и уже не ездили по дополнительным квалификационным соревнованиям. Надо запрыгнуть с первого раза на подножку поезда и спокойно готовиться к Токио.

С1 Михаил Алоян празднует победу в полуфинале Олимпийских игр-2016 ву Рио-де-Жанейро Фото: Global Look Press via ZUMA Press/Yin Bogu

— План подготовки на следующий год уже ясен?

— Он уже сформирован. В начале года в рамках подготовки к Лондону мы уйдем в высокогорье, проведя сбор в Киргизии на высоте 1,9 тыс. м. Проведем серьезную работу по общефизической подготовке. Потом спустимся в среднегорье — скоростно-силовую работу проведем уже в Кисловодске. На фоне усталости запланируем последний отбор среди четверки сильнейших в каждой категории. Они будут в тяжелых перчатках, и после этого мы на 99% уже поймем, кто поедет в Лондон. Лидеры будут определены. Потом они отдохнут, и начнем заключительный этап подготовки к отбору.

— А в Токио когда намерены лететь?

— 20 июля. Уже из Владивостока, где будем тренироваться с 10 июля. В Токио четыре дня будем доводить ребят до своей оптимальной формы и 24 июля въедем в Олимпийскую деревню. Уже на следующий день будет церемония открытия Игр, а еще через сутки жеребьевка боксерского турнира.

— Как складываются ваши отношения с личными тренерами боксеров?

— Мы зашли в команду и отнеслись ко всем нормально, с уважением. Не стали никого увольнять, дали членам предыдущего тренерского состава доработать до конца чемпионата мира. Было желание кое-кого уволить, но все-таки решили полностью с ними отработать первенство планеты. Я сразу сказал всему руководству и лично Умару Назаровичу, что после ЧМ с некоторыми людьми расстанемся. Он сказал: «Ты главный тренер, поступай так, как считаешь нужным. Работай с теми, кто тебе нужен». В принципе, Кремлёв — молодец, не лезет в команду, а мы стараемся никого не лоббировать. Лучшие боксеры — это наша сила. И если мы отвечаем за результаты, то решения принимаем сами. Мы пришли, дали кое-кому посекундировать, кому-то больше индивидуально поработать со своим боксером, полностью побыть с ним в углу ринга. Но некоторым тренерам можно доверять, а некоторым нет. Поэтому по итогам заключительного этапа подготовки к Олимпиаде на Игры попадут для секундирования только два тренера. Нам надо будет четко отобрать людей на эти роли, поскольку МОК выдает каждой сборной аккредитации лишь на четырех тренеров, не считая главного. И только мы пятеро сможем быть со спортсменами в Олимпийской деревне. И будем отвечать за всю команду.

С3 Боксер из России Глеб Бакши и боксер из Филиппин Эмир Феликс Марсьяль во время финального поединка в весовой категории 69-75 кг на ХХ Открытом чемпионате мира по боксу, в котором Бакши одержал победу, сентябрь 2019 года Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

— Со взрослыми боксерами сложнее работать, чем с юниорами?

— Нет, ребята у нас с большим опытом и мастерством. Поначалу даже много сделали им поблажек. Захотел индивидуально потренироваться — пожалуйста. Захотел отдохнуть — пожалуйста. Мы на это посмотрели, сделали выводы, определились, что нас не устраивает, и на недавнем собрании сказали: всё, теперь будет по-другому. Никаких срывов, всё строго — дисциплина будет железная.