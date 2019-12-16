Рогозин заявил о риске разрушения недостроев на космодроме Восточный

Часть недостроенных объектов первой очереди космодрома Восточный может начать разрушаться, если ими не заняться, заявил гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин. Об этом 16 декабря пишет «РИА Новости».

«Мы это прекрасно понимаем, и хочу сказать, что достройка первой очереди по правильным правилам под жесточайшим контролем генеральной дирекции нового состава и одновременное ритмичное строительство второй очереди космодрома Восточный, <...> эта задача, я уверен, будет выполнена», — отметил Рогозин.

По его словам, недостроенные железные и автомобильные дороги, котельные и депо, а также жилые помещения (750 квартир из запланированных 1700) будут достраиваться вместе с объектами второй очереди.

Степень готовности недостроенных объектов — от 10 до 90%.

Рогозин также добавил, что восстановление проектной документации объектов, брошенных предыдущим подрядчиком, станет дополнительной проблемой.

По состоянию на ноябрь по фактам коррупционных преступлений, совершенных при строительстве космодрома Восточный, всего возбуждено 163 уголовных дела.

В суды были переданы обвинительные заключения по 109 делам в отношении 145 человек, ущерб от их преступлений превышает 20,9 млрд рублей.

3 декабря гендиректора организации, работавшей на данном объекте, приговорили к 11 годам колонии — он похитил более 660 млн рублей.

Глава службы внутреннего аудита «Роскосмоса» Артем Мельников в ноябре рассказал, что некоторые предприятия космической сферы десятилетиями совершали хищения. Раскрыть преступления удалось только при новом руководстве «Роскосмоса».

Возведение Восточного в Амурской области началось в 2012 году. Ожидается, что это будет первый национальный космодром гражданского назначения, который обеспечит России независимый доступ в космос. Строительство пяти объектов из 19 еще не завершено.