Тонкий расчет: как Приамурье поможет изменить экономику Дальнего Востока

Приамурье в этом году стало лидером Дальнего Востока по темпам социально-экономического развития и привлечению инвестиций, заняв первое место в обнародованном недавно рейтинге Минвостокразвития. Губернатор Амурской области Василий Орлов отчитался по итогам года и рассказал, как удается обеспечить стабильный рост экономики и сверстать профицитный бюджет, несмотря на приключившуюся летом масштабную природную катастрофу.

Судьбоносный год

— Считаю, что 2019 год был судьбоносным годом для Амурской области, — с этих слов Василий Орлов начал свой доклад «Приамурье-2019. Результаты и перспективы». — У нас были завершены несколько крупных объектов, в первую очередь это, конечно, «Сила Сибири». 2 декабря был дан старт работы этого магистрального газопровода — старт дали президент Владимир Путин и председатель КНР Си Цзинпинь. Также у нас в этом году завершено строительство первого трансграничного моста в Китай, идет строительство второй очереди космодрома Восточный, с этого стартового стола будут запускаться ракеты сверхтяжелого класса. Дан старт и уникальной трансграничной канатной дороге...

Финансовый прорыв

Приамурье сегодня занимает четвертое место среди российских регионов по темпу роста собственных доходов. Налоговые поступления в бюджет в прошлом году, благодаря реализации крупных инвестиционных проектов, выросли почти вдвое. В этом году доходная часть бюджета области увеличилась на 24% по сравнению с 2018 годом.

— Общие доходы составят 76 млрд 100 миллионов рублей. Рост доходов позволяет нам обеспечить финансирование всех ранее принятых на себя обязательств, — рассказал губернатор. — Также в 2019 году нам удалось практически вдвое увеличить сумму налоговых поступлений в бюджет — от реализации крупных проектов «Сила Сибири», «Амурский газопереработывающий завод», газохимический комплекс «Сибура», космодром, Нижнебурейская ГЭС, которая была введена в эксплуатацию в сентябре этого года.

Он подчеркнул, что благодаря росту доходов удается планомерно снижать налоговую нагрузку на бизнес и создавать новые возможности развития.

- В этом году снижены ставки транспортного налога для легковых автомобилей в зависимости от мощности двигателя, - отметил Василий Орлов. Также снижена налоговая ставка до 1% на 2020 год в отношении объектов недвижимого имущества и стоимость патента по отдельным видам предпринимательской деятельности.

Прирост объема инвестиций в основной капитал – по итогам этого года они увеличились на 36 млрд руб. – вывели Приамурье в лидеры Дальнего Востока. Дополнительный стимул роста экономики – три территории опережающего социально-экономического развития, «Белогорск», «Приамурская» и «Свободный». Там уже работают 24 резидента, из них 9 – новых, зарегистрированных в этом году.

Сумма налоговых поступлений в прошлом году составила 3,6 млрд рублей.

- Пока в этом году еще рано нам подводить итоги, но, по нашим прогнозам, результат будет значительно лучше, и мы в мае следующего года обязательно расскажем об этом подробно, - пообещал губернатор.

В ближайшие годы ожидается продолжение роста финансовых показателей.

В рейтинге Минэкономики России по ожидаемому уровню развития экономики на ближайшие пять лет Амурская область заняла третье место среди российских регионов – со среднегодовым ростом валового регионального продукта в пределах 6,1%.

Новый импульс развития Благовещенску, столице Приамурья, может дать присвоение статуса свободного порта. Заявка была подана в Минвостокразвития в этом году, сейчас процедура включения в состав зоны «Свободный порт Владивосток» находится в заключительной стадии. Этот статус позволит увеличить инвестиционный потенциал области благодаря облегченному налоговому режиму, создать новые производства и расширить туристический потенциал благодаря безвизовому режиму пребывания в городе.

Катастрофа без жертв

Серьезным испытанием для региона и его бюджета стал катастрофический летний паводок.

— Он отличался от того, что был в 2013 году, - подчеркнул губернатор. - Его особенностями стали экстремально большое количество осадков за короткий промежуток времени и новая локализация этих осадков.

В реке Зея и ее притоке Селемдже резко поднялся уровень воды, после слияния этот поток пошел вниз, в долину, и подтопил 135 населенных пунктов. В зоне чрезвычайной ситуации оказались почти 17 тыс. человек, в том числе более 4 тыс. детей. 871 жилой дом, где проживали 2,2 тыс. человек, оказался в воде. Также от паводка пострадали 407 участков автомобильных дорог протяженностью почти 566 км и 44 моста.

В спасательных работах и ликвидации последствий стихии приняли участие более 2,5 тыс. человек, 200 единиц техники и 32 плавсредства. Более 2,6 тыс. человек пришлось эвакуировать, сотни оказались в заблаговременно развернутых пунктах временного размещения. От паводка пострадали также и сельхозугодья – погибли посевы на площади 225 тыс. га, что составляло пятую часть ожидавшегося урожая, возникли трудности с заготовкой корма для скота.

Несмотря на мощный и неожиданный удар стихии, сравнимый с летним наводнением в Иркутске, где погибли 26 человек, а четверо до сих пор числятся пропавшими без вести, здесь жертв, к счастью, удалось избежать.

После того как вода отступила, региональные власти активно занялись подсчетом нанесенного ущерба, восстановлением разрушенных объектов и начислением компенсаций.

- Мы старались окружить максимальной заботой людей, пострадавших от стихии - строили печи, сушили дома, доставляли продукты, дрова, корма для скота, - рассказал губернатор. Вертолеты Хабаровского МЧС и Амурской Авиабазы транспортировали в пострадавшие районы гуманитарную помощь. Серьезную поддержку нам оказала армия и МЧС. Пострадавшим было выплачено более 450 млн рублей компенсаций, их получили более 16 тысяч человек.

За помощью пришлось обращаться в федеральный центр.

- Этот вопрос был на особом контроле президента, по его поручению были даны указания федеральным Минстрою и Минсельхозу оказать нам всю необходимую помощь. В Приамурье погибла пятая часть от всех посевов — 255 тысяч га, пострадали 329 хозяйств. Мы направили в Минсельхоз России все необходимые документы, чтобы наши аграрии смогли получить господдержку. Из резервного фонда было выделено 3,9 миллиарда рублей. Компенсация ущерба составила фактически 100 %, — рассказал глава региона.

Стройки века

Несмотря на природную катастрофу, ликвидация последствий которой потребовала крупных вложений, бюджет области в 2020 году будет профицитным. Инвестиции в экономику Приамурья постоянно растут благодаря крупнейшим инвестиционным проектам международного значения.

29 ноября 2019 года была завершена грандиозная стройка века – трансграничный автомобильный мост через Амур, который свяжет Россию и Китай. Это событие губернатор назвал «историческим событием для области и страны».

В следующем году мост будет введен в эксплуатацию. Планам по созданию этого моста уже более трех десятилетий, однако непосредственно к строительству приступили лишь три года назад. Строительство велось с двух сторон – каждая должна была построить по 540 метров. Почти тысяча рабочих трудилась на объекте с российской стороны, работа шла круглосуточно, чтобы возвести технически невероятно сложный объект в кратчайшие сроки. Общая длина моста с подъездными путями составила почти 20 км, большая его часть проходит по российской территории. Затраты с российской стороны составили 13,6 млрд руб., с китайской – вдвое меньше. В планах – создать здесь постоянный пункт пропуска через государственную границу. После того, как дорога будет открыта, по ней смогут переправляться до 3 млн человек, 300 тыс. автомобилей или 6 млн т грузов ежегодно. Автомобильное сообщение, не зависящее от погодных условий, позволит значительно увеличить объемы экспорта, даст новый толчок развитию международного туризма и кардинально изменит экономику не только региона, но и всей страны. В дальнейшем этот переход может войти в еще более глобальную логистическую структуру международного транспортного коридора.

Еще один мост российско-китайской дружбы и уникальный проект, не имеющий аналогов в мире – строящаяся в Приамурье первая канатная дорога между двумя странами. Она также пройдет над Амуром и свяжет Благовещенск с китайским Хэйхэ. Ее протяженность составит 973 метра, время в пути – около 6 минут, в одну гондолу сможет поместиться 60 человек. За час переправиться из одной страны в другую сможет 457 человек, за день – до 7 тысяч. Обещают, что фуникулер начнет работу в ближайшие 2-3 года.

Генерировать налог на прибыль начал магистральный газопровод «Сила Сибири», торжественно открытый 2 декабря 2019 года с участием президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина.

- Первыми населенными пунктами, куда придет газ, станут Циолковский, Свободный и Благовещенск, а также поселок Чигири. В Свободном и Циолковском работы уже ведутся, - подчеркнул губернатор.

Газопровод позволит практически полностью вытеснить с китайского рынка всех остальных поставщиков сжиженного природного газа, в том числе самых крупных – Австралию и США. Протяженность газопровода - около 3 тыс. км, из них 870 проходит по территории Амурской области, на строительстве было занято 3 тыс. человек. В бюджет региона от организаций, строивших газопровод, в первом полугодии 2019 года поступил 1 млрд руб. налогов, что на 40% больше, чем в прошлом году.

В начале нынешней осени была введена в эксплуатацию Нижне-Бурейская ГЭС - крупнейшая гидроэлектростанция, строительство которой началось в постсоветский период. Она должна предотвратить подтопления близлежащих населенных пунктов, сгладив суточные колебания уровня воды в реке, вызванные работой мощной Бурейской ГЭС. Кроме того, в соответствии с уже подписанными соглашениями, она будет снабжать электроэнергией такие стратегически важные объекты, как космодром «Восточный», вторую очередь нефтепровода «Восточная Сибирь – Тихий океан», Эльгинское угольное месторождение, что значительно увеличит налоговые поступления в бюджет.

Значимым событием для развития золотодобывающей промышленности стал запуск последнего, четвертого автоклава на самом крупном в России автоклавном золотодобывающем комплексе ГК «Петропавловск». На Покровском автоклавно-гидрометаллургическом комбинате извлекают драгоценный металл из упорной руды, которая составляет значительную часть всех золотых запасов Дальнего Востока. Запасы так называемого легкого золота, которое извлекается традиционным способом, на ключевых месторождениях уже практически исчерпаны. Комбинат позволит поддерживать стабильный уровень золотодобычи на протяжении как минимум 10 лет. С декабря прошлого года на нем было произведено уже более 2 тонн золота из упорных руд.

Одна из главных российских строек сегодня – Амурский газоперерабатывающий завод, который возводится у города Свободный. Он будет извлекать из природного газа сопутствующие метану этан, пропан, бутан и гелий. Предприятие должно стать крупнейшим в мире по производству гелия и вторым в стране по объему переработки природного газа. Его запуск планируется на 2024 год, готовность первой очереди – почти 70%.

Предполагается, что со строящимся заводом технологически будет связан Амурский газохимический комплекс. Инвестиционное решение по его созданию озвучила компания «СИБУР» на Восточном экономическом форуме в этом году. Как и газоперерабатывающий завод, комплекс должен стать производственной мощностью мирового уровня. Предполагается, что проект с объемом инвестиций 610 млрд руб. создаст тысячу дополнительных рабочих мест.

— Это будет один из крупнейших в мире подобных заводов, строительство его начато в городе Свободном, — отметил губернатор.

Строительство метанолового завода в Сковородино стимулирует развитие деревоперерабатывающих производств в Амурской области и соседних регионах, что даст дополнительный прирост налоговых поступлений и создаст тысячи дополнительных рабочих мест. Ввод объекта в эксплуатацию намечен на 2023 год. В настоящее время оформляется проектная документация, строительство начнется в следующем году.