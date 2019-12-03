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Гендиректор работавшей на Восточном организации осужден на 11 лет

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Фото: ТАСС/Юрий Смитюк
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Благовещенский городской суд приговорил к 11 годам колонии гендиректора строительной организации, работавшей на космодроме Восточный в Амурской области. Осужденный признан виновным в растратах, пишет во вторник, 3 декабря, ТАСС.

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«Суд признал Вишневского Д. В. виновным в совершении преступлений, по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, окончательно назначить Вишневскому Д. В. наказание на срок 11 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 900 тыс. рублей», — говорится в решении. Дмитрий Вишневский был арестован в зале суда.

Преступления были совершены в 2011 и 2012 годах, установил суд. В феврале 2012 года гендиректор ООО «УСИО» Вишневский заключил договор с ФГУП «ГУСС «Дальспецстрой» при Спецстрое России» на выполнение работ для космодрома Восточный. Речь шла о создании системы внешнего электроснабжения космодрома.

Федеральное предприятие перечислило на расчетный счет ООО более 1,9 млрд рублей, один из учредителей общества предложил Вишневскому похитить часть средств. Действуя совместно с организатором преступления, он похитил более 660 млн рублей. В итоге России был нанесен ущерб в особо крупном размере. В ноябре 2011 года осужденный путем растраты денежных средств Министерства обороны РФ похитил более 318 млн рублей.

Суд постановил взыскать с Вишневского в пользу Министерства обороны РФ в счет возмещения причиненного ущерба более 318 млн руб., в пользу Российской Федерации — более 660 млн рублей. Вину в совершении преступлений Вишневский не признал.

21 ноября стало известно о возбуждении двух новых дел по хищениям при строительстве космодрома Восточный. Из казны было перечислено более 240 млн рублей на основании неисполненных договоров подряда, полагает следствие.

В работе Следственного комитета в настоящее время находятся 14 уголовных дел. К настоящему моменту вынесены приговоры в отношении 58 человек.

Ранее в ноябре на беспорядок при строительстве космодрома указал президент России Владимир Путин. По его словам, несмотря на уголовные дела и тюремные сроки, «воруют сотнями миллионов». В Кремле заявили, что похищено 11 млрд рублей, из которых вернуть удалось лишь 3,5 млрд рублей.

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