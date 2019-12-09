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Чайка назвал число уголовных дел по космодрому Восточный

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Фото: ТАСС/Юрий Смитюк
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По состоянию на ноябрь по фактам преступлений, совершенных при строительстве космодрома Восточный, всего возбуждено 163 уголовных дела. Об этом сообщил генеральный прокурор России Юрий Чайка в интервью «Коммерсанту», опубликованном 9 декабря.

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Так, 93 дела находятся в ведении Следственного комитета России (СК) и военных подразделений ведомства. Еще 68 дел расследуются МВД, а два — ФСБ.

В суды были переданы обвинительные заключения по 109 делам в отношении 145 человек, ущерб от их преступлений превышает 20,9 млрд рублей. К настоящему моменту принято 90 судебных решений «в отношении более сотни лиц».

«Расследование еще по 25 уголовным делам, абсолютное большинство из которых возбуждено по фактам хищений, продолжается. Причиненный по ним ущерб составил 6,8 млрд рублей», — рассказал Чайка.

По словам генпрокурора, добиться результатов в расследовании преступлений позволило взаимодействие сотрудников СК и МВД и создание межведомственного штаба, который возглавил замгенпрокурора.

В ноябре на беспорядок при реализации космодрома указал президент России Владимир Путин. По его словам, причастные к строительству «воруют сотнями миллионов», несмотря на уголовные дела и тюремные сроки.

3 декабря гендиректора организации, работавшей на данном объекте, приговорили к 11 годам колонии — мужчина похитил более 660 млн рублей.

Глава службы внутреннего аудита «Роскосмоса» Артем Мельников в ноябре рассказал, что некоторые предприятия космической сферы десятилетиями совершали хищения. Раскрыть преступления удалось только при новом руководстве корпорации.

Возведение Восточного в Амурской области началось в 2012 году. Ожидается, что это будет первый национальный космодром гражданского назначения, который обеспечит России независимый доступ в космос. Строительство пяти объектов из 19 еще не завершено.

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