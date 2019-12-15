На Восточном начался монтаж стартового комплекса для «Ангары»

На космодроме Восточный в воскресенье, 15 декабря, стартовал монтаж технологического оборудования под новый стартовый комплекс для ракеты «Ангара». Об этом сообщил замгендиректора ФГУП «Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры» (ЦЭНКИ) по созданию космодрома Сергей Костарев.

«Сегодня начало монтажа технологического оборудования стартового комплекса: транспортировка и монтаж емкостей», — приводит его слова ТАСС.

Отмечается, что при изготовлении оборудования задействовано 14 предприятий, которые ранее работали на строительстве космодромов Плесецк, Байконур и стартового стола под ракету-носитель «Союз-2» на Восточном.

Возведение Восточного в Амурской области началось в 2012 году. Это будет первый национальный космодром гражданского назначения, который обеспечит России независимый доступ в космос.

На данный момент на Восточном строится вторая очередь инфраструктуры, предназначенная для ракет «Ангара». Первая, практически завершенная очередь космодрома, включает стартовый комплекс под ракеты «Союз». С него уже проведены успешные запуски.

5 декабря сообщалось, что первый полностью коммерческий пуск с космодрома Восточный проведут в апреле 2020 года.