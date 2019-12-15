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На Восточном начался монтаж стартового комплекса для «Ангары»

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Фото: ТАСС/Михаил Джапаридзе
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На космодроме Восточный в воскресенье, 15 декабря, стартовал монтаж технологического оборудования под новый стартовый комплекс для ракеты «Ангара». Об этом сообщил замгендиректора ФГУП «Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры» (ЦЭНКИ) по созданию космодрома Сергей Костарев.

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«Сегодня начало монтажа технологического оборудования стартового комплекса: транспортировка и монтаж емкостей», — приводит его слова ТАСС.

Отмечается, что при изготовлении оборудования задействовано 14 предприятий, которые ранее работали на строительстве космодромов Плесецк, Байконур и стартового стола под ракету-носитель «Союз-2» на Восточном.

Возведение Восточного в Амурской области началось в 2012 году. Это будет первый национальный космодром гражданского назначения, который обеспечит России независимый доступ в космос.

На данный момент на Восточном строится вторая очередь инфраструктуры, предназначенная для ракет «Ангара». Первая, практически завершенная очередь космодрома, включает стартовый комплекс под ракеты «Союз». С него уже проведены успешные запуски.

5 декабря сообщалось, что первый полностью коммерческий пуск с космодрома Восточный проведут в апреле 2020 года.

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