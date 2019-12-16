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Дамбу возведут при благоустройстве парка в Тюмени

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В Тюмени при благоустройстве Заречного парка планируют построить дамбу и причал. Аукцион на проведение работ открылся на портале госзакупок.

Исходя из документации, протяженность дамбы составит 555 пог. м. Она будет находиться на левобережной пойме Туры и выполнять защитную противопаводковую функцию, пишет Megatyumen.ru.

Подрядчика планируют выбрать 23 декабря. Максимальная стоимость контракта составит 283,47 млн рублей. Средства выделят из городского бюджета.

Ранее, в декабре, сообщалось, что в Тюмени в микрорайоне Мыс планируют построить новую школу. В школе смогут учиться 1,2 тыс. детей. Завершить строительство планируют в течение 22 месяцев после начала работ.

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