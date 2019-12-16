Эксперт назвал три продукта для борьбы со стрессом

Снижение уровня стресса важно для поддержания здоровья организма и может способствовать увеличению продолжительности жизни. Основатель образовательного сервиса о пищевых добавках Herbal Pharmacist Дэвид Форман назвал три продукта, которые лучше всего помогают справляться со стрессом.

Как отмечается в опубликованной на портале Health.News статье 13 декабря, стресс приводит к излишней выработке гормона кортизола, который в свою очередь, способствует повышению артериального давления, изменению иммунных реакций и снижению полового влечения. Помимо этого, есть риск развития диабета второго типа и ожирения.

Форман указал, что контролировать уровень стресса можно с помощью правильного питания. В частности, добавив в рацион продукты, которые стимулируют надпочечниковую систему, ответственную за выработку адреналина и кортизола.

К ним эксперт отнес в первую очередь темный шоколад. Этот десерт богат витаминами и минералами и способен бороться со свободными радикалами – частицами, разрушающими клетки. Антиоксиданты, содержащиеся в шоколаде, ведут к снижению количества гормонов стресса в организме.



На второе место Форман помести авокадо. Этот плод обогащен омегой-3, также способствующей снижению кортизола. Также польза будет от употребления жирной рыбы: скумбрии, сельди, тунца, семги.

Ранее в декабре ученые из Мичиганского университета составили список продуктов, вызывающих наиболее сильное привыкание организма. В список вошли шоколад и чипсы.