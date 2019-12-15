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Названы вызывающие зависимость продукты

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Фото: Global Look Press/Ulrich Fuchs/imageBROKER.com
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Ученые из Мичиганского университета составили список продуктов, вызывающих наиболее сильное привыкание организма, пишет Daily Mail.

Специалисты провели исследование с участием добровольцев, которые рассказали о своих вкусовых предпочтениях и расставили в анкетах продукты по пищевой привлекательности.

Оказалось, что больше всего тягу вызывают пирожные, шоколад, мороженое, печенье, пицца, картофель фри, чипсы, попкорн и чизбургеры.

Ученые объяснили, что все эти продукты имеют общую черту – соотношение углеводов и жира в них схоже с грудным молоком. При этом в раннем возрасте мозг младенцев очень чувствителен к эмоциям и запоминает приятные ощущения, возникшие после еды.

«Неудивительно, что продукты, которые нам больше всего нравятся, напоминают вкусом именно самую первую нашу пищу», – указали исследователи.

Ранее на этой неделе ученые назвали продукты, вызывающие бессонницу. Оказалось, что чаще всего нарушение сна наблюдаются у людей, употребляющих блюда с высоким содержанием рафинированных углеводов.

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