Сборная России по хоккею заняла второе место на Кубке Первого канала

Сборная России по хоккею обыграла своих соперников из Финляндии в заключительном матче Кубка Первого канала, российского этапа Евротура. Об этом сообщило ТАСС в воскресенье, 15 декабря.

Встреча прошла на футбольном стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Итоговый счет игры составил 2:0 (1:0, 0:0, 1:0). Шайбы в ворота противника на 2-й и 58-й минутах забил Антон Слепышев.

Всего на турнире Россия одержала две победы в трех матчах и набрала пять очков. Победу российского этапа Евротура одержала Швеция с 6 баллами, на третьем — Финляндия (4 балла), на четвертом — Чехия (3 очка).

В феврале 2020 года начнется следующий этап турнира — хоккейные игры Beijer в Швеции.

В ноябре Чехия обыграла со счетом 3:0 Россию и выиграла Кубок Карьяла, первый этап Евротура. Второе место заняла Финляндия, третье — Россия.

Всего Евротур состоит из четырех этапов, каждый из которых проводит одна из постоянных стран — участников соревнований: Россия, Финляндия, Чехия, Швеция. Чемпионом Евротура-2018/19 стала Россия.