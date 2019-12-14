Российские хоккеисты обыграли чехов по буллитам

Российская хоккейная сборная обыграла команду Чехии со счетом 4:3 по буллитам в матче второго этапа Еврохоккейтура — Кубка Первого канала. Встреча прошла в субботу, 14 декабря, на московском стадионе «ЦСКА Арена».

В составе российской сборной отличились Андрей Кузьменко (третья минута), Михаил Григоренко (18-я) и Игорь Ожиганов (49-я). Победный буллит реализовал Владимир Ткачев. В составе чехов голы забили Лукаш Седлак, Томаш Филиппи и Гинек Зогорна, передает «Спорт-Экспресс».

Следующая игра российской команды состоится 15 декабря в Санкт-Петербурге. Соперником станет сборная Финляндии.

Ранее 14 декабря во время поединка хоккеистов Финляндии и Швеции голкипер финской команды Франс Туохимаа забил гол в ворота соперников. Это произошло, когда шведы в конце третьего периода сняли вратаря. Встреча завершилась со счетом 5:1 в пользу Финляндии.