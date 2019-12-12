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Голодец не исключила сохранение за РФ права провести ЧМ-2023 по хоккею

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Заместитель председателя правительства России Ольга Голодец заявила, что страна может сохранить право на проведение ЧМ-2023 по хоккею, несмотря на санкции со стороны Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении российского спорта. Об этом она сказала в четверг, 12 декабря, на Международном хоккейном форуме в Москве.

«Мы ждем, что сохраним свои хоккейные чемпионаты мира», — цитирует Голодец «РИА Новости».

Она отметила, что ранее президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель подтвердил приоритет страны на организацию соревнований.

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87-й мужской чемпионат мира по хоккею с шайбой должен пройти весной 2023 года в Санкт-Петербург. Решение об организаторе турнира было окончательно утверждено 24 мая 2019 года на конгрессе в Братиславе.

Кроме того, в том же году в Новосибирске должен состояться молодежный чемпионат мира. Местом проведения женского чемпионата мира по хоккею в 2021 году должна стать Уфа.

9 декабря исполнительный комитет WADA лишил Россию права участвовать в крупных международных спортивных состязаниях в течение четырех лет. Спортсмены смогут соревноваться только в нейтральном статусе.

Кроме того, Россия не сможет принимать международные турниры, а Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) лишится статуса соответствия. Решение вступит в силу через 21 день либо после рассмотрения апелляции в CAS.

Комментируя решение исполкома WADA, президент РФ Владимир Путин заявил, что наказание за допинг должно быть индивидуальным. В случае принятия коллективных санкций есть основания полагать, что решение мотивировано не заботой о чистоте мирового спорта, а соображениями политического характера.

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