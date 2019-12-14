Голкипер сборной Финляндии забросил шайбу в ворота команды Швеции

В Москве завершилась хоккейная битва между сборными Финляндии и Швеции в матче Кубка Первого канала. Последний гол в ворота соперников забил голкипер финской команды Франс Туохимаа. Об этом сообщает «РИА Новости» в субботу, 14 декабря.

Отмечается, что в конце третьего периода шведы сняли вратаря, чем воспользовался Туохимаа. Хоккеист мощно выбросил шайбу, которая попала в ворота через всю площадку. Встреча завершилась со счетом 5:1 в пользу Финляндии.

Открыл счет на 24-й минуте Даниэль Бродин из шведской сборной, однако потом инициатива перешла команде соперников. В составе финской сборной шайбы забросили Ессе Пульюярви (30-я минута), Йере Карьялайнен (37), Миро Аалтонен (44), Валттери Пуустинен (58) и Франс Туохима (59).

Кубок Первого канала — ежегодный международный турнир по хоккею с шайбой, который проводится с 1967 года. Организатором является Федерация хоккея России.