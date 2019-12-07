Овечкин назвал условие завершения своей карьеры

Нападающий хоккейного клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» и сборной России Александр Овечкин рассказал о том, что завершит его профессиональную карьеру хоккеиста.

Об этом спортсмен поговорил с журналистом программы In The Crease. По словам Овечкина, он будет выходить на лед до тех пор, пока не побьет рекорд канадского нападающего Уэйна Гретцки, пишет «Газета.ру».

«Если у меня получится побить рекорд Гретцки, то вы меня на льду больше не увидите», — сказал 34-летний хоккеист.

В ноябре российский форвард клуба Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов назвал феноменальными игру и достижения своего соотечественника и партнера по команде Овечкина. По его словам, Овечкин вполне может претендовать на звание лучшего снайпера лиги.

Рекорд принадлежит легенде канадского хоккея Уэйну Гретцки – 894 гола (в 1487 матчах регулярного чемпионата). У 34-летнего Овечкина на данный момент – 672 гола (в 1106 играх).