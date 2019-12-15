Лесам Коми угрожает опасный вредитель уссурийский полиграф

Жук-короед уссурийский полиграф, вызывающий массовое усыхание пихтовых лесов в ряде регионов Сибири, потенциально опасен для территории Коми. По данным регионального управления Россельхознадзора, доля этого вида деревьев в республике незначительна, однако пихта является не единственным объектом поражения этим вредителем. Вредитель угрожает кедру, ели, лиственнице.

Основным способом выявления уссурийского полиграфа является тщательный осмотр деревьев в лесных массивах и местах заготовки и складирования лесопродукции, а также осмотр неокоренных лесоматериалов, крепежного оборудования в местах отгрузки и прибытия подкарантинной продукции. Многочисленные вылетные отверстия и интенсивное смолотечение — первый признак наличия в дереве жука-вредителя, отмечает ИА «Комиинформ». С помощью феромонных ловушек можно провести обследования в труднодоступных местах и на больших территориях.

В начале августа специалисты заявляли, что опасные насекомые атакуют московские парки, сады и поля юга России. Они вытесняют местные виды, есть риск нарушения экологического баланса, что грозит катастрофой.