В стране растет число жуков-вредителей из других стран

Опасные насекомые атакуют московские парки, сады и поля юга России. Они вытесняют местные виды, нарушая экологический баланс. В дальнейшем это грозит катастрофой. В Краснодарском крае «вторженцы» уже уничтожают посадки сои. На Дальнем Востоке и в южных областях Сибири десятки тысяч гектаров леса пострадали от нашествия короеда из Китая. Засилье агрессивных насекомых наносит непоправимый вред сельскому хозяйству, подрывая продовольственную безопасность страны, предупреждают эксперты. «Чужаки» могут быть опасны для здоровья человека - например, вызывать сильную аллергию. Кроме того, личинки некоторых видов, которые живут в плодах и фруктах, ядовиты. Российские учёные поместили все данные о жуках в единый справочник. Однако для эффективной борьбы с нашествием насекомых необходима национальная система мониторинга их фауны, только она позволит быстро обнаруживать и уничтожать незваных гостей.