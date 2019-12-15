В Госбюро Украины заявили о 15 уголовных делах с участием Порошенко

На Украине расследуется 15 уголовных дел, в которых фигурирует бывший президент страны Петр Порошенко. Об этом рассказал директор Государственного бюро расследований Украины Роман Труба в интервью изданию «Страна», опубликованном в воскресенье, 15 декабря.

«Сегодня их уже 15. Некоторые из них были зарегистрированы еще весной этого года, другие же — совсем недавно. Каждое уголовное производство сложное, по каждому из них ведутся десятки следственных действий», — рассказал Труба.

Он также отметил, что эти дела расследуют только семь следователей.

По его словам, так как Порошенко является избранным народом депутатом, то для вынесения ему обвинения необходимо одобрение Верховной рады. Проект обвинения лежит в Генпрокуратуре Украины уже два месяца.

10 декабря Госбюро Украины возбудило уголовное дело против Порошенко по факту государственной измены при подписании им Минских соглашений.

Кроме того, уголовные дела, в которых фигурирует Порошенко, связаны с коррупционными преступлениями, незаконным приобретением телеканала «Прямой», злоупотреблением властью, легализацией незаконных доходов от продажи завода «Кузница на Рыбальском», на который наложен арест, а также с инцидентом в Керченском проливе. В последнем случае дело было возбуждено из-за приказа отправить три военных корабля в российские воды в ноябре 2018 года и использовать их задержание как повод для введения военного положения.