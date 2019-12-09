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Порошенко переписал на сына свой агрохолдинг

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко
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Экс-президент Украины Петр Порошенко переписал на сына Алексея компанию «Укрпроминвест-Агро». Об этом в понедельник, 9 декабря, сообщает ТАСС со ссылкой на Единый госреестр юридических лиц, предпринимателей и общественных формирований Украины.

Отмечается, что фирма ведет сельскохозяйственную деятельность на 120 тыс. га земли. По данным агентства, юридическое оформление сделки состоялась 31 октября.

Кроме того, Алексей Порошенко стал конечным выгодоприобретателем в компании ООО «Группа Агропродинвест», добавляется в сообщении.

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По данным официального сайта «Укрпроминвест-Агро», это предприятие является одной из ведущих вертикально-интегрированных агропромышленных компаний Украины. Штат — 4,6 тыс. человек. По итогам 2018 года компания произвела 292 тыс. т сахара, что позволило ей занять третье место по объемам производства этого продукта в стране. Компания располагает собственной сырьевой базой, которая позволяет на 100% обеспечить перерабатывающие мощности сырьем.

В октябре, по сведениям издания «Лига.Бизнес», Алексей Порошенко получил корпоративные права на ряд компаний корпорации Roshen, принадлежщих Петру Порошенко. А в ноябре к Алексею перешел от отца пакет акций в Международном инвестиционном банке.

В мае СМИ сообщали, что Петр Порошенко потерял статус миллиардера.

В апреле украинские социалисты предложили национализировать фабрику Roshen. Предприятие, по их мнению, «было украдена у народа». Вместе с тем в 2014 году Порошенко пообещал продать свою компанию в случае победы. В 2016 году она была передана в доверительное управление инвестиционной компании Rotschild. До окончания полномочий он потерял возможность влиять на бизнес.

В настоящее время Порошенко фигурирует в 13 уголовных делах в статусе свидетеля. Речь идет об отмывании средств, превышении полномочий и госизмене.

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