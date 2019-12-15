Прямой эфир
Сюжет:

Песков прокомментировал планы Киева по миротворцам ООН в Донбассе

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Пока Украина официально не выдвигала никаких новых инициатив по вопросу размещения миротворцев ООН в Донбассе, заявил 15 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Границы ключ: введут ли в Донбасс миротворцев Лукашенко
Президент Белоруссии готов помочь примирению России и Украины

«Пока формально никаких новых инициатив не высказывалось», — цитирует его ТАСС.

Так представитель Кремля прокомментировал заявление главы МИД Украины Вадима Пристайко о том, что Киев может вернуться к идее о размещении миссии ООН на юго-востоке страны. По его словам, подобный вариант возможен, если Минский процесс зайдет в тупик.

В 2017 году президент РФ Владимир Путин высказал идею об отправке охранной миссии ООН на линию соприкосновения в Донбассе с целью обеспечения безопасности наблюдателей ОБСЕ.

Киев начал настаивать на размещении сил ООН во всем регионе и на границе с Россией. Кроме того, украинские власти предложили расширить полномочия миротворцев с целью разоружения ополченцев.

Комментируя возможное возвращение Украины к данной идее, российский сенатор Алексей Пушков отметил, что украинским властям следует сосредоточиться на выполнении Минских договоренностей и заняться отводом сил в Донбассе, а не «фантазировать о каких-то миротворцах».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В России призвали Киев забыть о миротворческой миссии ООН в Донбассе
Киев решил изменить Минские соглашения

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019