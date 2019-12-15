В России призвали Киев забыть о миротворческой миссии ООН в Донбассе

В России призвали украинские власти забыть о миротворческой миссии ООН в Донбассе. Об этом 14 декабря сообщило агентство «Интерфакс» со ссылкой на заявление директора Центра политической конъюнктуры Алексея Чеснакова.

Политолог прокомментировал высказывание главы МИД Украины Вадима Пристайко о том, что Киев вернется к обсуждению возможности размещения миротворцев ООН в Донбассе, если Минские соглашения не будут реализованы.

Чеснаков назвал эту идею неприемлемой и призвал забыть о ней, а также о любых методах урегулирования конфликта, которые не относятся к Минским соглашениям.

По его словам, украинским властям стоит забыть и о преследовании так называемых сепаратистов и перестать внушать обществу ложные представления о ситуации с урегулированием конфликта, сообщает «Газета.ру».

Вооруженный конфликт на юго-востоке Украины начался весной 2014 года после произошедшего в стране государственного переворота. Жители региона отказались признавать новую власть в Киеве и объявили о создании самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. В ответ новое украинское руководство объявило о начале в Донбассе так называемой антитеррористической операции, позже сменив ее название на операцию объединенных сил.

В сентябре 2017 года президент России Владимир Путин выдвинул идею введения миротворцев в Донбасс. Киев предложил свою трактовку этого предложения, выступая за размещение сил ООН на украино-российской границе.

В октябре этого года пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что РФ пока не получала от Украины предложения о размещении миротворцев на российско-украинской границе.