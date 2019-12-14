Полански обвинил Вайнштейна в травле

Голливудский продюсер Харви Вайнштейн занимался травлей режиссера Романа Полански. С таким обвинением выступил сам режиссер в интервью Paris Match.

Полански утверждает, что Вайштейн раскопал полузабытое дело об обвинении его в изнасиловании 13-летней девочки в 1977 году, чтобы уменьшить шансы его киноленты «Пианист» получить премию «Оскар».

Кроме того, один из сотрудников пресс-службы Вайнштейна был первым, кто назвал его «насильником детей».

«Вайнштейн, чтобы предотвратить мою победу на вручении премии Американской киноакадемии, запустил кампанию», — заявил Полански.

Он добавил, что всё-таки получил «Оскара» как лучший режиссер.

В 2018 году Полански исключили из Американской киноакадемии из-за четырех обвинений в изнасиловании. Деятель киноиндустрии был обвинен в том числе в изнасиловании 13-летней девочки Саманты Геймер в 1977 году. По версии прокурора, Полански подсыпал ей наркотики в шампанское и совратил ее.

Режиссер бежал из США в Европу из-за боязни тюремного заключения.

Волна заявлений о домогательствах и изнасилованиях прошла по США после скандала с продюсером Харви Вайнштейном, которого обвинили в неподобающем поведении более 150 женщин, среди которых есть знаменитые голливудские актрисы.