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Загитова объяснила причину приостановки карьеры

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова объяснила, почему приостанавливает карьеру. Об этом спортсменка рассказала в эфире Первого канала в пятницу, 13 декабря.

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Загитова отметила отсутствие желания выступать.

«У меня сейчас всё есть в жизни, но всегда ведь должно чего-то не хватать. Поэтому я хочу, чтобы ко мне вернулось то мое состояние, когда я чувствую, что хочу выходить на старты», — приводит ее слова «Газета.ру».

9 декабря Загитова отказалась от показательного выступления после завершения соревновательной части финала Гран-при в итальянском Турине. По словам 17-летней спортсменки, причиной этого стало повреждение, которое она получила в произвольной программе.

Отмечается, что Загитова заняла шестое место в финале Гран-при. Победу в соревновании одиночниц одержала Алена Косторная.

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