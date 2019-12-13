Загитова объяснила причину приостановки карьеры

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова объяснила, почему приостанавливает карьеру. Об этом спортсменка рассказала в эфире Первого канала в пятницу, 13 декабря.

Загитова отметила отсутствие желания выступать.

«У меня сейчас всё есть в жизни, но всегда ведь должно чего-то не хватать. Поэтому я хочу, чтобы ко мне вернулось то мое состояние, когда я чувствую, что хочу выходить на старты», — приводит ее слова «Газета.ру».

9 декабря Загитова отказалась от показательного выступления после завершения соревновательной части финала Гран-при в итальянском Турине. По словам 17-летней спортсменки, причиной этого стало повреждение, которое она получила в произвольной программе.

Отмечается, что Загитова заняла шестое место в финале Гран-при. Победу в соревновании одиночниц одержала Алена Косторная.