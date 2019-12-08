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Фигуристка Косторная победила в Финале Гран-при с мировым рекордом

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Фото: REUTERS/Massimo Pinca
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Российская фигуристка Алена Косторная одержала победу в Финале Гран-при в итальянском Турине и установила новый мировой рекорд по сумме баллов в субботу, 7 декабря.

Спортсменка получила 162,14 балла за произвольную программу. В результате всего Косторная набрала 247,59 балла и заняла итоговое первое место, пишет «РИА Новости»,

Серебро завоевала российская фигуристка Анна Щербакова с результатом 240,92 балла, на третьем месте тоже россиянка Александра Трусова (233,18 балла). Олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова по сумме баллов заняла шестое место.

Ранее 7 декабря сообщалось, что Трусова впервые в истории женского одиночного катания исполнила флип в четыре оборота. 15-летняя фигуристка проводит дебютный сезон на взрослом уровне.

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